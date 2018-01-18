Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: ‘Rakip haklı bir galibiyet aldı’

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Kayserispor maçının ardından hem oyun hem takım olarak eksik olduklarını vurgulayarak, ”Eksikliklerimizi gördük ve Beşiktaş maçına hazır olacağız” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor'a 2-0 yenilerek kupaya veda etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, maça istedikleri gibi başlamalarına rağmen sonuca ulaşamadıklarını kaydetti. Kontrollü bir oyun oynadıklarını, atakları olduğunu ama golü bulamadıklarını kaydeden Hamzaoğlu, “Pozisyonlarımız vardı. Yekta sakatlandıktan sonra, Zeki'yi oyuna aldık. Sakatlarımız vardı.

Hazır olmayan Zeki'yi oyuna aldık. Harun'u ve Sakıb'ı da görmek istedim. Rakibimiz haklı bir galibiyet aldı. Hem oyun hem takım anlamında eksiktik. Karşılaşmadaki eksiklikleri gördük. İki günümüz var. Beşiktaş maçı için. Hem eksik yanlarımızı tamamlayacağız. Beşiktaş maçına en iyi şekilde çıkmaya çalışacağız” dedi. Ziraat Türkiye Kupası | Antalyaspor 0-2 Kayserispor | Kayseri çeyrek finalde! Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'nda evinde 3-1 kazandığı maçın rövanşında Kayserispor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı ve adını çeyrek finale yazdırdı. İlgili Haberi Oku