Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: ‘Rakip haklı bir galibiyet aldı’
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor'a 2-0 yenilerek kupaya veda etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, maça istedikleri gibi başlamalarına rağmen sonuca ulaşamadıklarını kaydetti. Kontrollü bir oyun oynadıklarını, atakları olduğunu ama golü bulamadıklarını kaydeden Hamzaoğlu, “Pozisyonlarımız vardı. Yekta sakatlandıktan sonra, Zeki'yi oyuna aldık. Sakatlarımız vardı.
Hazır olmayan Zeki'yi oyuna aldık. Harun'u ve Sakıb'ı da görmek istedim. Rakibimiz haklı bir galibiyet aldı. Hem oyun hem takım anlamında eksiktik. Karşılaşmadaki eksiklikleri gördük. İki günümüz var. Beşiktaş maçı için. Hem eksik yanlarımızı tamamlayacağız. Beşiktaş maçına en iyi şekilde çıkmaya çalışacağız” dedi.