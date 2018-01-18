Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin: ‘Boğulacaksak büyük gölde boğulalım’

Medipol Başakşehir'i eleyen Giresunspor'da Teknik Direktör Metin Diyadin çeyrek finalde 3 büyüklerden birinin gelmesini isteyerek, "Boğulacaksak büyük gölde boğulalım" dedi.

Medipol Başakşehir’e deplasmanda 2-1 kaybetmesine karşın ilk maçta aldığı 3-1’lik galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen Akın Çorap Giresunspor’da Teknik Direktör Metin Diyadin maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Başakşehir gibi önemli bir rakibi elemenin büyük prestij olduğunun ifade eden Diyadin, “Kendi sahamızda 3-1’lik skorla galip gelmemiz önemli bir avantajdı. Ancak böyle bir rakip önünde bu skoru da tam olarak avantaj olarak göremezsiniz. İkinci maçı hemen hemen ideal kadrosu ile oynadı rakibimiz. Ligde oyun formatı olarak beğendiğim bir takım. Tesisleri, yapılanması, kadrosu tam bir Avrupa takımı. Çok büyük bir takım. Başakşehir’i elemek 40 yıldır Süper Lig’i görmeyen Giresunspor için prestij olarak anlamlıydı” dedi.

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“3 büyüklerden birisinin gelmesini isteriz”

Doğru oyunla sahada olmaya çalıştıklarını ifade eden Metin Diyadin, “Aslında bu format, bizim rakip sahada oynadığımız formattı. Başakşehir farklı taktiklerle oynayabiliyor. Biz de alan daraltarak, kendi sahamızda oyun kabul ederek oynamak durumundaydık. 10 kişi kalmaları lehimize oldu. Kaçırdığımız goller nedeniyle son bölüme stresli girdik. Buna rağmen turu geçmek çok güzeldi. Medipol Başakşehir ön bölgede baskılıydı onlara karşı oynayamadık. Tabii ki 3-1’in avantajını yaşadık. Şehir için Giresunspor için çok güzel oldu. İnşallah önümüzdeki turda 3 büyükten biri olur. Hem şehir hem de oyuncu açısından önemli bir prestij olur. Boğulacaksak büyük gölde boğulalım” diyerek sözlerini tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası | Medipol Başakşehir 2-1 Akın Çorap Giresunspor | Giresun çeyrek finalde Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Akın Çorap Giresunspor 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmesine rağmen adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. İlgili Haberi Oku