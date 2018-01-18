Adanaspor’un Brezilyalı’sından ‘Come to Adanaspor’ itirafı!

Adanaspor, Süper Lig'de formasını terleten Brezilyalı forvet oyuncusu Ronei Gleison Rodrigues ile yeniden anlaştı. Adanaspor ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşan Ronei Gleison Rodrigues, hedefinin Adanaspor’u yeniden Süper Lig'e çıkarmak olduğunu söyledi.

Adana’yı ve Türkiye’yi çok sevdiğini söyleyen Adanaspor’un Brezilyalı futbolcusu Ronei Gleison Rodrigues antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, “Tekrardan Adanaspor'a döndüğüm için çok mutluyum. Evime dönmüş gibi hissediyorum. Ligin ikinci yarısında takımla birlikte olacağım. Bizim için hedef tabi ki tekrardan Süper Lig’e geri dönmek olacak. Ben de yüzde yüz Adanaspor için hazır durumdayım diyebilirim. Adanaspor'un her zaman hedefleri var. Ben de bu hedeflerde pay sahibi olabilmek için tekrar Adanaspor'a döndüm. Ayrıca ailem de Türkiye'yi ve Adana'yı çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Taraftarımızın başlattığı ‘Come to Adanaspor’ hastanglerini gördüm. Bu çok özel, güzel bir olay. Geri dönüşümde onların da etkileri oldu. Taraftarın bana güvendiğini hissediyorum. Bu da bana güç oluyor, sanırım taraftarımız da bunu sahada görüyor. Şu anda takım olarak hedeflere kitlenmiş durumdayız. Hedefimizi gerçekleştirmek için de takım olarak elimizden geleni yapacağız” dedi.