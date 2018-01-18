18 Ocak transfer gündemi: Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor son dakika transfer haberleri…

Spor Toto Süper Lig 2. devre yarın başlıyor. Transfer döneminin bitmesine ise kısa bir süre kaldı. 2. yarınının başlamasına kısa bir süre kala ile taraftarlar takımlarının transfer haberlerini araştırıyor. Trabzonspor ve Beşiktaş'tan kadrolarına birer futbolcu ile katkıda bulunurken, Fenerbahçe ve Galatasaray için ara dönem durgun geçiyor. İşte son dakika transfer haberleri...

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