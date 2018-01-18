18 Ocak transfer gündemi: Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor son dakika transfer haberleri…
Beşiktaş Cenk Tosun’un Everton’a transfer olmasının ardında, Cyle Larin’i transfer etti. Hala bir forvet daha arayışında olan siyah-beyazlılar aradığını Premier Lig’de bulmak istiyor. Trabzonspor ise Filip Novak'la anlaştı. Fenerbahçe ve Galatasaray’dan ise henüz transfer haberi yok. İşte 18 ocak transfer dedikoduları…
GÜNÜN TRANSFER GÜNDEMİ
Fenerbahçe’de Alper Ademoğlu’na onay çıktı. (Fanatik)
Fenerbahçe’nin sol bek için son adayı River Plateli Milton Casco (Fotomaç)
Çin’de aradığını bulamayan Obi Mikel Fenerbahçe’ye önerildi. (Fotomaç)
Sakho için West Ham, Beşiktaş’tan 47 milyon lira istedi. (Fanatik)
TRABZONSPOR NOVAK İLE ANLAŞTI
Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci yarısının başlamasına kısa bir süre kala, sol bek transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Bordo-mavililerin Çek savunmacı Filip Novak ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
KARABÜKSPOR’A 3 TRANSFER
Süper Lig'de son sırada bulunan ve finansal açıdan sıkıntılı günler yaşayan Karabükspor, maliyeti yüksek oyuncularla yollarını ayırırken yeni oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor.
Kırmızı mavili ekip bu kapsamda Sakaryaspor'un 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Akın ve Batman Petrolspor'un 28 yaşındaki golcü oyuncusu Yusuf Akbulut'la 1,5 yıllık, Kastamonuspor'un 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Alican Karadağ ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Kulüp binasında düzenlenen imza töreni sonrası açıklama yapan futbol şube sorumlusu Bülent Toraman, çok değerli 3 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını ve takıma katkı vereceklerine inandıklarını söyledi.