Ziraat Türkiye Kupası | Teleset Mobilya Akhisarspor 1-0 Boluspor | Akhisar çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 2-1'lik mağlubiyetin rövanşında Teleset Mobilya Akhisarspor, konuğu Boluspor'u 1-0 mağlup etti ve deplasman golü avantajıyla adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Boluspor’u tek golle mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor, adını çeyrek finale yazdırdı: 1-0. Rakibine deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 2-1 mağlup olan Akigo, yeni transferlerinden Seleznyov’un 38’inci dakikada penaltıdan kaydettiği golle tur atlamayı başardı. Akhisar’da Bursaspor’dan takıma dönen Bilal Kısa da ikinci yarıda forma giydi.

6’ncı dakikada Akhisarspor’un kazandığı serbest vuruşu ceza sahası dışından kullanan Olcan’ın kale gönderdiği top üst direkten auta çıktı. 11’inci dakikada Akhisarspor atağında Olcan’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Lopes’in kaleye çektiği sert şut, kaleci Mahmut’tan geri döndü.

38’inci dakikada ev sahibi ekip penaltıdan öne geçti. Olcan’ın ortasına hareketlenen Mustafa Yumlu, Bolu ceza sahası içinde Melih’in faulüyle yerde kaldı. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Seleznyov topu ağlarla buluşturdu: 1-0. Ziraat Türkiye Kupası | Medipol Başakşehir 2-1 Akın Çorap Giresunspor | Giresun çeyrek finalde Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Akın Çorap Giresunspor 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmesine rağmen adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. İlgili Haberi Oku

İlk yarı bu skorla bitti. 59’uncu dakikada gelişen Boluspor atağında Andre Santos’un kaleye gönderdiği top Akhisarspor savunmasına çarptı. Savunmadan kaleye yönelen topa son anda kaleci Bora müdahale etti.

80’inci dakikada Akhisarsporlu Lopes’in ceza sahası dışından verdiği pasla buluşan Eray’ın kaleye çektiği sert şut kaleci Mahmut kornere çeldi. 83’üncü dakikada Boluspor atağında Mustafa Durak’ın kale önünde gönderdiği topa yükselen Sefa’nın kafa şutu üstten auta çıktı. Maç 1-0 sonuçlandı.

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Uygar Bebek, Murat Ergin Gözütok

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Bora – Lopes, Mustafa Yumlu, Caner (Dk. 46 Sissoko), Ömer Bayram, Eray, Aykut, Muğdat, Olcan (Dk. 76 Bilal Kısa), Henrique, Seleznyov (Dk. 62 Soner)

BOLUSPOR: Mahmut – Göksu, Mamadou Diarra, Özgür (Dk. 76 Sefa), Poepon, Guido Koçer, Melih (Dk. 46 Mustafa Durak), Pedro Franco, Andre Santos (Dk. 63 İrfan), Yusuf Emre, Caner

GOL: Dk. 38 (P.) Seleznyov (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Aykut, Ömer Bayram, Eray, Soner (Akhisarspor), Andre Santos, Yusuf Emre, Göksu, Guido Koçer (Boluspor) Okan Buruk: Travmayı atlattık Süper Lig'de ilk yarıda oynadığı son 9 maçını kazanamayıp alt sıralara gerileyen Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, ikinci devrede bambaşka bir takım görüntüsüne kavuşacaklarını söyledi. İlgili Haberi Oku