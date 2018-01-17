Ziraat Türkiye Kupası | Osmanlıspor 2-1 Beşiktaş | Kartal yenilse de turladı!
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş, 4-1'lik farklı galibiyetin rövanşında Osmanlıspor'a 2-1 mağlup oldu ancak adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Müsabakadaki üç gol 83-88. dakikalar arasında geldi.
Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu’nda Beşiktaş, 4-1’lik galibiyetin rövanşında Osmanlıspor’a konuk oldu ve sezonun ikinci devresini resmen açtı. Beşiktaş geniş çapta rotasyona gittiği maçta 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı ancak adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.
Etkili hücumlar bulmakta oldukça zorlanan Beşiktaş’ın tek golünü 83’te Mustafa Pektemek’le bulurken 5 dakikalık gol fırtısının ilk golüne cevap 86’da Sokol Cikalleshi’den geldi. 88’de yeniden sahneye çıkan golcü oyuncu Mitrovic’in yaptığı penaltıdan sonra topun başına geçti ve ‘Panenka’ ile takımını öne geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmadı ve müsabaka 2-1’lik skorla tamamlandı.
Son güncelleme: 23:10 | 17.01.2018