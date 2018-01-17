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Trabzonspor, Filip Novak’la anlaştı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor, sol bek transferi için Çek futbolcu Filip Novak ile anlaşmaya vardı.
18:0517 Ocak 2018
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Trabzonspor, Filip Novak’la anlaştı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor, Süper Lig’in ikinci yarısının başlamasına kısa bir süre kala, sol bek transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Bordo-mavililerin Çek savunmacı Filip Novak ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Trabzonspor, Emmanuel Mas’ı Boca Juniors’a sattıktan sonra sol bek transferine hız vermişti.  Bordo-mavililerin Danimarka’nın Midtjylland takımında forma giyen Filip Novak ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Tecrübeli savunma oyuncunun yarın Türkiye’ye gelerek birkaç gün içinde resmi sözleşmeye imza atacağı gelen bilgiler arasında.

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