THY Euroleague | Fenerbahçe Doğuş 67-62 Panathinaikos

THY Euroleague'in 18. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında konuğu Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 67-62'lik skorla yendi.

Fenerbahçe, THY Euroleague'in 18. haftasında evinde karşılaştığı Yunan ekibi Panathinaikos'u 67-62'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu maçla birlikte toplamda 12, üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan müsabakaya etkili başlayan deplasman ekibi, ilk periyodu 20-18 önde geçti. 2’nci çeyrekte tempoyu artıran Fenerbahçe Doğuş, ilk yarıyı 35-30 önde kapattı.

3’üncü periyotta Panathinaikos yeniden oyun hakimiyetini eline alırken, maçın final bölümüne 50-47’lik Panathinaikos üstünlüğü ile girildi. Son periyotta rakibine yalnızca 12 sayı üretme fırsatı veren sarı-lacivertliler, parkeden 67-62 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 12’nci galibiyetini alırken, Panathinaikos 6’ncı mağlubiyetini tattı.

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Hakemler: Luigi Lamonica xx, Fernando Rocha xx, Olegs Latisevs xx

Fenerbahçe Doğuş: Thompson 14, Melli 7, 3, Wanamaker, Sloukas 11, Guduric 9, Vesely 12, Ali Muhammed 5, Datome 4

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Panathinaikos: Singleton 14, Rivers 8, Pappas 8, Denmon 7, Gist 2, Vougioukas 4, Lekavicius 3, Gabriel, Calathes 13, Antetokounmpo 3

Başantrenör: Xavi Pascual

1. periyot: 18-20 (Panathinaikos)

Devre: 35-30 (Fenerbahçe Doğuş)

3. periyot: 47-50 (Panathinaikos)