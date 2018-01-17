THY Euroleague | Fenerbahçe Doğuş 67-62 Panathinaikos
Fenerbahçe, THY Euroleague'in 18. haftasında evinde karşılaştığı Yunan ekibi Panathinaikos'u 67-62'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu maçla birlikte toplamda 12, üst üste 3. galibiyetini elde etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan müsabakaya etkili başlayan deplasman ekibi, ilk periyodu 20-18 önde geçti. 2’nci çeyrekte tempoyu artıran Fenerbahçe Doğuş, ilk yarıyı 35-30 önde kapattı.
3’üncü periyotta Panathinaikos yeniden oyun hakimiyetini eline alırken, maçın final bölümüne 50-47’lik Panathinaikos üstünlüğü ile girildi. Son periyotta rakibine yalnızca 12 sayı üretme fırsatı veren sarı-lacivertliler, parkeden 67-62 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 12’nci galibiyetini alırken, Panathinaikos 6’ncı mağlubiyetini tattı.
Hakemler: Luigi Lamonica xx, Fernando Rocha xx, Olegs Latisevs xx
Fenerbahçe Doğuş: Thompson 14, Melli 7, 3, Wanamaker, Sloukas 11, Guduric 9, Vesely 12, Ali Muhammed 5, Datome 4
Başantrenör: Zeljko Obradovic
Panathinaikos: Singleton 14, Rivers 8, Pappas 8, Denmon 7, Gist 2, Vougioukas 4, Lekavicius 3, Gabriel, Calathes 13, Antetokounmpo 3
Başantrenör: Xavi Pascual
1. periyot: 18-20 (Panathinaikos)
Devre: 35-30 (Fenerbahçe Doğuş)
3. periyot: 47-50 (Panathinaikos)