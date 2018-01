Theo Walcott resmen Everton’da

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Arsenal’den Theo Walcott’u 2021 yılına kadar kadrosuna kattığını açıkladı. Milli oyuncumuz Cenk Tosun’un takımı Everton’dan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. İngiliz kanat oyuncusu, “Everton’a geldim, çünkü kulübü bir sonraki seviyeye taşımak istiyorum. Hayatımda yeni bir sayfa açtığım için çok heyecanlıyım. Everton yeni bir sayfa için doğru adres” açıklamasını yaptı.

Theo Walcott, 2006 yılında Arsenal’e transfer olurken, 12 yıllık Londra kariyerinde 3 FA Cup ve 2 Community Shield zaferi yaşadı. Walcott bu sezon 16 resmi maçta 4 gol ve 2 asiste imza attı. Everton yeni transferini sosyal medyadan “Yeni yuvana hoş geldin” mesajıyla duyurdu.

— Everton (@Everton) 17 Ocak 2018