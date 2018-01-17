Fenerbahçe’ye Yiğithan Güveli’den şoke eden haber!

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan İstanbulspor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Yiğithan Güveli'nin sol üst adelesinde kopma ve kısmi yırtık olduğu açıklandı. Genç oyuncunun en az 3 ile 6 ay arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki genç futbolcusu Yiğithan Güveli’den üzücü haber geldi.

Doğan Haber Ajansı’nın verdiği bilgilere göre; Fenerbahçe’nin dün akşam İstanbulspor’la oynadığı kupa maçında sakatlanarak oyundan alınan genç defans oyuncusu Yiğithan Güveli’nin sol üst adalesinde 3 koldan birinde kopma ve kısmi yırtık tespit edildi.

Futbolcunun sahalardan uzak kalacağı tahmini süre henüz net değil ama en az 3 ay ile 6 arasında olacağı ifade ediliyor.

Dick Advocaat`tan Yiğithan Güveli`nin sakatlığı hakkında açıklama Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan İstanbulspor-Fenerbahçe maçında sakatlanan sarı lacivertli kulübün genç futbolcusu Yiğithan Güveli'nin, Sparta Rotterdam'a transferi riske girdi. Hollanda ekibinin hocası Advocaat ise Yiğithan'ın kupa maçında oynatılmasını garip bulduğunu dile getirdi. İlgili Haberi Oku

Sarı-lacivertliler, Sparta Rotterdam’a kiralık olarak verdiği genç defans oyuncusu Yiğithan Güveli’nin sakatlık haberiyle sarsılırken, genç oyuncu bu talihsiz sakatlık yaşanmasaydı bu sabah Hollanda’ya uçacaktı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında İstanbulspor karşısında sakatlanarak oyundan çıkan genç savunmacı, teknik direktör Aykut Kocaman’ın kararı ile tecrübe kazanması için Hollanda’nın Sparta Rotterdam takımına kiralık olarak verilecekti. İki kulüp yeni gelişmeyi aralarında görüşüyor.

Sparta Rotterdam’ın teknik direktörü, eski Fenerbahçeli çalıştırıcı Dick Advocaat ise yaptığı açıklamada, “Her şey yolunda gidiyordu. Çarşamba günü burada olması gerekiyordu. Ancak kupa maçında sadece 20 dakika sonra sakatlandı. Bunu çok garip buluyorum. Açıkçası o maçta oynamamalıydı. Eğer 4-5 hafta sahalardan uzak kalacaksa ona ihtiyacım yok” şeklinde açıklama yapmıştı.

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