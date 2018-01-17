Ronaldinho futbolu bıraktı!

Futbol tarihine damgasını vuran Ronaldinho futbolu bıraktı. Ronaldinho'nun abisi emekliliği doğruladı ve büyük bir vedaya hazırlandıklarını söyledi.

Barcelona ile futbol tarihine damga vururken, Messi ve Neymar gibi günümüz yıldızlarına idol olan Ronaldinho futbola veda etti.

Ronaldinho’nun abisi Roberto Asis, Ronaldinho’nun emekli olacağını açıklarken, vedası için büyük bir proje planladıklarını, O Globo’ya açıkladı:

“Futbolu bıraktı. Artık bitti. Ona güzel bir veda yapalım. Dünya Kupası’nın ardından, belki Ağustos’ta, olması gerektiği gibi görkemli.”

“Brezilya, Avrupa ve Asya’da organizasyonlar yapacağız. Brezilya Milli Takımı ile de çalışacağız.”

“Nike bu projede bizimle birlikte olacak, ancak detaylar henüz belli değil. Şimdilik bir çalışma programı ayarılıyoruz. 10 yıldır Barcelona’nın elçisi. 3 organizasyon belirlendi. Bunlardan ilki 1 Mart’ta Meksika’da olacak.”

`Arda Turan`ın batışı` Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan hakkında bir analiz yayınlayan Marca gazetesi, Milli futbolcunun tam bir hayal kırıklığı olduğunu yazdı. İlgili Haberi Oku