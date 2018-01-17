Osmanlıspor Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? BJK kupa maçı ne zaman? (Ziraat Türkiye Kupası)

Son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş, 2018'in ilk resmi maçında Osmanlıspor'la Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Osmanlıspor'u 4-1 yenen Beşiktaş'ın bu akşam oynanacak mücadelede yedekler ile sahaya çıkması bekleniyor. Taraftarlar Osmanlıspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağını merak ediyor. İşte mücadelenin saati ve kanalı...

Ziraat Türkiye Kupası’nda rövanş heyecanı sürüyor. Bu akşam Beşiktaş ilk maçta farklı yendiği Osmanlıspor’a konuk olacak. Süper Lig’in başlamasına kısa bir süre kala Şenol Güneş’in as oyuncuları dinlendirmesi bekleniyor. Aralarında oynadıkları son 10 maçın 9’unu Beşiktaş kazanırken, Osmanlıspor ise hiç galip gelemedi. Maç hakkında detaylara haberimizin devamından erişebilirsiniz. Peki Beşiktaş Osmanlıspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak? İşte detaylar…

OSMANLISPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Osmanlıspor Beşiktaş maçı bu akşam Vodafone Arena’da saat 20.30’da başlayacak. Mücadele ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş, Osmanlıspor’la karşılaştığı maçlarda büyük üstünlük sağlamış durumda. İki ekip arasında oynanan son 10 karşılaşmada siyah-beyazlılar 9 kez galibiyete uzanırken, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Yarın saat 20.30’da Osmanlı Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Gençerler’in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve İlker Takpak yapacak.

GÜNEŞ’TEN SAKATLIK UYARISI

İkinci yarı hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Osmanlıspor’a konuk oluyor. Beşiktaş sahasındaki ilk maçı 4-1 kazanmıştı.

Ligde zirve yarışının 6 puan gerisinde kalan son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş, 2018’in ilk resmi maçında Osmanlıspor’la Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında karşılaşacak. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te yapan siyah-beyazlılar, kampın ardından ilk antrenmanını dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Bugün yapılacak olan çalışmayla birlikte Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Ankara deplasmanına birçok yıldız oyuncuyu götürmeyecek. Özellikle Başkent’teki hava şartları ve zeminin soğuktan olumsuz etkilenmesi nedeniyle futbolcularına uyarılarda bulunan Güneş, sakatlık yaşanmasını istemiyor.