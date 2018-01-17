New Orleans Pelicans’ı Anthony Davis sırtladı

NBA’de New Orleans Pelicans, yıldız basketbolcusu Anthony Davis'in 45 sayı, 16 ribaund ile oynadığı maçta Doğu Konferansı lideri Boston Celtics'i deplasmanda 116-113 mağlup etti. Pelicans forması giyen milli basketbolcu Ömer Aşık ise süre almadı.

NBA'de normal sezon 4 karşılaşma ile devam etti. New Orleans Pelicans, TD Garden'da karşılaştığı Boston Celtics’i 116-113 mağlup etti. Pelicans'ta oynayan milli basketbolcu Ömer Aşık süre almadı. New Orleans Pelicans'ta Anthony Davis 45 sayı, 16 ribaund, Jrue Holiday 23 sayı, 4 ribaund ile oynayarak, galibiyetin mimarlarından oldu. Boston’da ise Kyrie Irving 27 sayı, 7 ribaund, Marcus Smart 16 sayı, 5 asist ile mücadeleyi tamamladı.

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Dallas’ı Jokic yıktı

Denver Nuggets, Pepsi Center’da mücadele ettiği Dallas Mavericks’i 105-102’lik skorla mağlup etti. Denver’da Nikola Jokic 29 asyı, 18 ribaund ile yıldızlaşırken, Gary Harris 25 sayı, 4 asist ve Will Barton 22 sayı, 6 asist ile oynadı. Dallas’ta ise Dennis Smith Jr. 25 sayı, 5 asist ve Harrison Barnes 17 sayı, 6 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 108 – Minnesota Timberwolves: 102

Boston Celtics: 113 – New Orleans Pelicans: 116

Denver Nuggets: 105 – Dallas Mavericks: 102

Portland Trail Blazers: 118 – Phoenix Suns: 111