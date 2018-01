Afflalo, Bjelica’ya yumrukla saldırdı!

SKOR DIŞ HABERLER / NBA‘de bu sabaha karşı Orlando Magic‘in evinde konuk ettiği Minnesota Timberwolves‘ı 108-102 mağlup ettiği maçta yumruklar konuştu.

NBA‘de son günlerde hemen hemen her maçta bir kavga yaşanıyor. Bu sabaha karşı yaşananlar ise izleyicileri şoke etti.

Fenerbahçe‘nin eski yıldızı Nemanja Bjelica ve Arron Afflalo maçın başında sözlü bir tartışma yaşadı. Gerginliğin yatışmasının ardından ikinci çeyrekte bir ribaunt mücadelesinde Afflalo bir anda Bjelica’ya saldırdı. Yumruk sallayan ve adeta deliye dönen Affalo karşısında Bjelica kendisini korumakla yetindi. Afflalo‘nun kafasını kolunun altına alarak ‘kilitleyen’ Sırp oyuncu da rakibi ile birlikte hakemler tarafında oyundan atıldı.

Arron Afflalo just took a full swing at Nemanja Bjelica, who avoided the punch and then calmly put him in a head lock. The referees kicked out both players, which seems … unfair. What was Bjelica supposed to do in reaction to someone throwing a punch at his face?

