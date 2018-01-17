Afflalo, Bjelica’ya yumrukla saldırdı!

Fenerbahçe‘nin eski yıldızı Bjelica ve Arron Afflalo arasında yaşanan gerilim sonucunda yumruklar havada uçuştu. İki oyuncu da ihraç edildi

SKOR DIŞ HABERLER / NBA‘de bu sabaha karşı Orlando Magic‘in evinde konuk ettiği Minnesota Timberwolves‘ı 108-102 mağlup ettiği maçta yumruklar konuştu.

NBA‘de son günlerde hemen hemen her maçta bir kavga yaşanıyor. Bu sabaha karşı yaşananlar ise izleyicileri şoke etti.

Fenerbahçe‘nin eski yıldızı Nemanja Bjelica ve Arron Afflalo maçın başında sözlü bir tartışma yaşadı. Gerginliğin yatışmasının ardından ikinci çeyrekte bir ribaunt mücadelesinde Afflalo bir anda Bjelica’ya saldırdı. Yumruk sallayan ve adeta deliye dönen Affalo karşısında Bjelica kendisini korumakla yetindi. Afflalo‘nun kafasını kolunun altına alarak ‘kilitleyen’ Sırp oyuncu da rakibi ile birlikte hakemler tarafında oyundan atıldı.

Arron Afflalo just took a full swing at Nemanja Bjelica, who avoided the punch and then calmly put him in a head lock. The referees kicked out both players, which seems … unfair. What was Bjelica supposed to do in reaction to someone throwing a punch at his face? — Aaron Gleeman (@AaronGleeman) 17 Ocak 2018

Birçok NBA yorumcusu, Bjelica’nın ihraç edilmesinin adil olmadığı yönünde görüş belirtti. “Afflalo Bjelica’ya yumruk salladı. Yumruktan kurtulan Bjelica da sakince kafasını kilitledi. Hakemler ikisini de oyundan attı. Bu adil gözükmüyor. Bjelica yüzüne yumruk sallayan birine karşı ne yapabilirdi?”

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Karşılaşma sonrası Afflalo konuşmazken, Bjelica şu açıklamalarda bulundu: “Sadece kendimi korumaya çalıştım. Şükürler olsun ki yumruktan sıyrılabildim. Çok vahşiydi. O adamın ne sorunu var bilmiyorum ama ben sadece kendimi savunuyordum. Kurban gibi hissetmek istemiyorum. Bu da oyunun parçası. Bana yumruk salladı ben onu sakinleştirmeye çalıştım. Bana saldırırsanız kendimi ve ailemi korumak zorundayım. Herkes benim sakin biri olduğumu bilir. Bu işlerin nasıl olduğunu da bilirim. Ben sokaklarda büyüdüm. Ama hiçbir zaman bir maçta kavga etmem.”

Afflalo‘nun NBA tarafından büyük bir cezaya çarptırılması bekleniyor.

İşte o anlar;