Milan, Fenerbahçe’nin gözdesi Gustavo Gomez’i gönderiyor!

Sezon başında Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği ancak Milan'da kalan Gustavo Gomez, Arjantin takımlarından Boca Juniors'a transfer olmak üzere...

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A takımlarından Milan’da forma giyen Gustavo Gomez’in, Arjantin ekiplerinden Boca Juniors’a transfer olmaya hazırlandığı iddia edildi.

Sezon başında Fenerbahçe’nin kadrosuna katmaya çalıştığı Paraguaylı savunma oyuncusu, sarı lacivertli kulübün son anda ödeme planında değişiklik yaptığı için transferden vazgeçtiğini söylemişti.

La Gazetta dello Sport’un haberine göre, Milan ile Gomez’i kiralama konusunda anlaşan Boca Juniors’un, 2019 yazına kadar başarılı futbolcuyu kadrosunda tutacağı belirtildi.

24 yaşındaki savunma oyuncusunun kiralama bedeli için 500 bin euro ödeyecek olan Boca Juniors’un, bonservis bedelini alması için 5 milyon euro daha vermesi gerekecek.

2016 yılında Lanus’tan Milan’a 8,5 milyon euro bedelle transfer edilen Gomez, bu sezon Avrupa Ligi’nde sadece 1 maçta forma giydi ve 10 dakika süre aldı.

Dick Advocaat`tan Yiğithan Güveli`nin sakatlığı hakkında açıklama Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan İstanbulspor-Fenerbahçe maçında sakatlanan sarı lacivertli kulübün genç futbolcusu Yiğithan Güveli'nin, Sparta Rotterdam'a transferi riske girdi. Hollanda ekibinin hocası Advocaat ise Yiğithan'ın kupa maçında oynatılmasını garip bulduğunu dile getirdi. İlgili Haberi Oku