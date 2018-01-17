Mehmet Demirkol’dan Fenerbahçe’yi yerden yere vurdu: ‘Ağlama noktasına geldim’

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği maçı değerlendiren Mehmet Demirkol, karşılaşmayı izlerken çok sıkıldığını belirtirken dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında ilk ayağını 2-0 kazandığı turun ikinci maçını da 1-0 galip tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmayı değerlendiren NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, maçı izlerken çok sıkıldığını ve ağlama noktasına geldiğini söyledi.

Demirkol’un açıklamaları şöyle;

“KOCAMAN DA BİZİ ANLASIN”

“Aykut Hoca’nın ne düşündüğünü anlayabiliyorum. Lige hasarsız girmek istiyor. Aklında hep Vardar maçının lige etkisi ve verdiği moral bozukluğu var. Lige girerken başımıza bir şey gelmesin şu turu geçelim. İlk maçı da 2-0 almışız, bitsin, gitsin. Aykut Kocaman’dan gönülden bir şey rica ediyorum, o da bizi biraz anlasın. Beni, yayıncı kuruluşu ve taraftarları anlasın.”

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“AĞLAMA NOKTASINA GELDİM”

“Çok sıkıcı bir maçtı, inanılır gibi değil. Yani hakikatten ağlama noktasına geldim. İşim bu seyrediyorum, sıkıcı da olsa izliyorum ama futbolun bir karşılığı olması lazım.”

“ALPER’DE FUTBOLUN İNCELİKLERİ YOK”

“Oğuz Kağan diye bir genç oyuncu var, bundan çok şey bekliyoruz. Bir rakip alana geçsin, bir kere görelim bir şey olsun. Aykut Hoca’yı da anlıyorum. Elindeki oyuncu kalitesi de çok yüksek değil, bu da bir gerçek. Alper Potuk evet çok çalışkan oyuncu, çok şey vermek isteyen oyuncu ama kabul edelim ki adamda yok yani. Bütün uğraşına rağmen futbolun incelikleri yok adamda. Uzaktan izlesen hangi takımın Fenerbahçe olduğunu anlayamazsın.”