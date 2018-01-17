Medipol Başakşehir Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası son 16 rövanş maçları

Arda'lı Başakşehir evinde bu akşam Giresunspor'u ağırlayacak. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir Akın Çorap Giresunspor'a 3-1 mağlup olmuştu. Basın toplantısında hazır değilim diyen Arda Turan'ın kupa maçında oynaması beklenmiyor. Peki Başakşehir Giresunspor maçı hangi kanalda canlı yayınlayacak ve saat kaçta başlayacak?

Kadrosunu Arda Turan ile güçlendiren Medipol Başakşehir, ilk maçta mağlup olduğu Akın Çorap Giresunspor ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanş maçında karşılaşacak. Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir, Giresunspor mücadelesinde 3 farklı galibiyet alırsa veya 2-0 kazanırsa bir üst tura atlayacak. Taraftarlar mücadelenin kanalını ve saatini merak ediyor. Haberimizden Başakşehir Giresunspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının cevabını bulabilirsiniz. İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesi hakkında detaylar…

BAŞAKŞEHİR GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

17 Ocak Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Müsabaka, A SPOR’dan canlı yayınlanacak.

DALE KRİZİ

TFF 1.ligin güçlü ekiplerinden A.Ç Giresunspor sezon başında Fransa 2. Liginden transfer ettiği Junior Dale takımın Antalya kampında yeşil-beyazlı ekipten ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

ANTRENMAN GÜNLÜĞÜ | Takımımız Akın Çorap Giresunspor ile oynayacağımız maçın hazırlıklarını tamamladı. #ibfk pic.twitter.com/0Qyz7nNu3H — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 16 Ocak 2018

A.Ç Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, tecrübeli oyuncu ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, “Yaşanan bu gelişme bizi üzdü çünkü ‘Giresun'a gelmek istemiyorum’ ciddi bir laf. Biz iyi bir oyuncu transfer ettiğimizi düşünüyoruz. Kendisi ailevi sebeplerini öne sürdü. Kendisiyle şu an görüşmelerimiz devam ediyor ve şunun bilinmesini isterim görevde olduğum süre içinde her zaman Giresun'u herşeyin üstünde tuttum hiç bir zaman bu şehrin hiç kimseye farklı yönlerden aşağıya indirmesine izin vermedim. Şuan da da böyle olacak. Dale ile görüşmemiz devam ediyor tabi Giresunspor’dan biri gidecekse bunun bir bedeli olacak” dedi.