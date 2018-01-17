Mbaye Diagne, 1.5 yıllığına Kasımpaşa’da
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, son olarak Çin'de forma giyen 26 yaşındaki Senegalli golcü Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattı
Kasımpaşa Senegalli forvet Mbaye Diagne ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kasımpaşa, en son Çin Süper Lig ekiplerinden Tianjin Teda takımının formasını giyen 26 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Diagne, Kemerburgaz Tesisleri’nde Sportif Direktör Nursal Bilgin’in hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1.5 yıllığına Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza attı.