Manchester City, Nicolas Otamendi’nin sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, savunma oyuncusu Nicolas Otamendi'nin sözleşmesini uzattı.

İngiltere Premier Lig’in lideri Manchester City, takımın tecrübeli stoperlerinden Nicolas Otamendi’nin sözleşmesinin 2022’ye kadar uzatıldığını açıkladı.

2015’te Valencia’dan Manchester ekibine transfer olan Arjantinli savunmacı, takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. İngiliz kulübü, yıldız futbolcunun 2020’de bitecek olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Otamendi, Manchester City formasını 118 karşılaşmada terletti. 29 yaşındaki stoper bu sezon 28 maçta oynarken, 5 gole imza attı.

Rıza Çalımbay transfer istiyor Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, samimi açıklamalar yaptı. Takımın transfer yapmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Çalımbay, sözleşmesiyle ilgili olarak da ise önce başarılı olmaları gerektiğini ifade etti. İlgili Haberi Oku