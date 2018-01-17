Kız arkadaşına saldıran Liverpool’lu Jon Flanagan’a verilen ceza belli oldu

Liverpool'un 25 yaşındaki futbolcusu Jon Flanagan, kız arkadaşına saldırdığı davada 12 ay kamu hizmeti cezası aldı

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’un yıldız futbolcusu Jon Flanagan, kız arkadaşına saldırdığı gerekçesiyle 12 ay kamu hizmeti cezası aldı.

25 yaşındaki futbolcu 22 Aralık tarihinde Liverpool şehir merkezinde kız arkadaşını duvara itip yerdeyken tekmelemekten suçlu bulunmuştu.

Liverpool doğumlu olan ve 18 yaşından beri Merseyside ekibinin formasını giyen Flanagan, A takımla 50’den fazla maça çıktı.

Yaklaşık 18 aydır birlikte olan ikilinin daha önce şiddet olayı yaşamaması ve Flanagan’ın olumsuz açıklamalar yapmaması ve saldırı sırasında alkol etkisi altında olması nedeniyle mahkemenin cezayı hafif tuttuğu öğrenildi.

Mahkeme Flanagan’a 12 ay kamu hizmeti cezası verirken 15 gün rehabilitasyon tedavisi, 40 saat ücretsiz çalışma cezası verdi.

Liverpool Kulübü ise oyuncu için iç soruşturma başlatacaklarını duyururken kınama mesajı yayınladı.

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