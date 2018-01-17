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Kardemir Karabükspor’da 3 transfer

Kardemir Karabükspor, Murat Akın, Yusuf Akbulut ve Alican Karadağ'ı transfer etti.
16:0017 Ocak 2018
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Kardemir Karabükspor’da 3 transfer

Süper Lig’de son sırada bulunan ve finansal açıdan sıkıntılı günler yaşayan Karabükspor, maliyeti yüksek oyuncularla yollarını ayırırken yeni oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor.

Kırmızı mavili ekip bu kapsamda Sakaryaspor’un 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Akın ve Batman Petrolspor’un 28 yaşındaki golcü oyuncusu Yusuf Akbulut’la 1,5 yıllık, Kastamonuspor’un 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Alican Karadağ ile de sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında düzenlenen imza töreni sonrası açıklama yapan futbol şube sorumlusu Bülent Toraman, çok değerli 3 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını ve takıma katkı vereceklerine inandıklarını söyledi.

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Etiketler
Alican Karadağ Kardemir Karabükspor murat akın Yusuf Akbulut
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