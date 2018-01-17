Karanlıkta gol yiyen kaleci, ışıklandırma istiyor

Kastamonu Amatör Kümede mücadele edecek olan Tosya Spor Kulübü, yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle antrenmanlarını ışıkları olmayan sahada sürdürüyor. Oyuncular, karanlık nedeniyle zaman zaman ciddi sakatlıklarında yaşandığı antrenmanlara çıkıyor

Geçtiğimiz yıllarda Kastamonu'yu Bölgesel Amatör Liginde (BAL) başarı ile temsil eden Tosya Spor Kulübü, Kastamonu 1967 ile birleşmenin sonrasında yeniden yapılanarak tekrar Kastamonu Amatör Kümede mücadele etmeye hazırlanıyor. 2. Amatör Kümede yapacağı maçlara haftada yaptığı 3 antrenman ile hazırlıklarına devam eden Tosya Spor Kulübü U-17 futbolcuları Tosya Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yer alan Sentetik Futbol Spor Kompleksi sahasında yetersiz ışıklandırmanın olduğu bir ortamda antrenman yapmaya çalışıyor. Tosya Spor Kulübü U-17 Futbol Takımı Kaptanı Emre Tavla, antrenman sonrasında yetkililerden yardım beklediklerini belirterek, “Tosya Spor Kulübü U-17 Futbol Takımı bünyesinde 45 sporcu arkadaşımız ile 2. Amatör Küme maçlarına haftada 3 antrenman yaparak hazırlanıyoruz. Tosya Spor Antrenörleri Cengiz Kasap ve Yunus Can hocalarımız sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmıyorlar. Fakat gördüğünüz gibi antrenman yaptığımız bu sentetik sahanın zemini çok kötü. Sahanın Işıklandırması ise o kadar zayıf ki maç sırasında birbirimizi göremiyoruz. Bu da sakatlanmalara neden oluyor. Yetkililerden tek ricamız bu sahanın ışıklandırılmasında bizlere yardımcı ve destek olmaları. Biz Tosya ilçesinde Futbolun eski günlere tekrar dönmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yetkililerinde bizleri bu konuda desteklemelerini kendilerinden arz ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Karanlıkta gol yediğim için derdimi kimseye anlatamıyorum”

Tosya Spor Kulübü Kalecisi Buğra Arslan ise, ışıklandırmanın çok az olduğundan dolayı karanlıkta gol yediğini ifade ederek, “Yaptığımız antrenman maçlarında kale direklerinin bulunduğu yerlerde ışıklandırma çok zayıf oluyor. Tabi arkadaşlarımız kaleye şut attıklarında bazen karanlıktan topu göremiyoruz ve yenilmeyecek golleri kalemizde görüyoruz. Antrenman hocalarımız yediğimizi bu hatalı gol yüzünden bizlere kızıyorlar. Ama ne yapalım görmediğimiz topu nasıl tutalım ki. Yetkililer bu ışıklandırmaya bir çare bulsunlar ki bizlerde boşuna fırça yemeyelim” diye konuştu.

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