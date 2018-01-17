Kadınlar EuroLeague | CCC Polkowice 77-86 Galatasaray

Kadınlar Euroleague'de mücadele eden Galatasaray, deplasmanda CCC Polkowice'yi 86-77 mağlup etti.

Kadınlar EuroLeague A Grubu 12. hafta maçında Galatasaray, Polonya ekibi CCC Polkowice ile City Sports Hall'de karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 86-77 galip ayrılarak A Grubu'ndaki altıncı galibiyetini aldı. FIBA Şampiyonlar Ligi | Gaziantep Basketbol 98-94 Neptunas Klaipeda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Gaziantep Basketbol, Neptunas Klaipeda'yı 85-85 biten normal sürenin ardından uzatmalar sonunda 98-94 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Salon: City Sports Hall

Hakemler: Petar Denkovski, Sergii Tyslenko, Mindaugas Vecerskis

CCC Polkowice: Artemis Spanou 12, Alysha Clark 14, Elina Dikeoulakou 11, Weronika Gajda 11, Temi Fagbenle 6, Magdalena Leciejewska 5, Antonija Sandric 12, Angelika Stankiewicz 6

Galatasaray: Allie Quigley 22, Işıl Alben 10, Jelena Dubljevic 16, Gintare Petronyte 7, Kaela Davis 7, Olivia Epoupa 12, Ewelina Kobryn 12, Tuğba Taşçı

1. Periyot: 22-20 (CCC Polkowice)

Devre: 40-41 (Galatasaray)

3. Periyot: 59-65 (Galatasaray)