Grandmedical Manisaspor, Taner Taşkın’a emanet

TFF 1. Lig takımlarından Grandmedical Manisaspor, teknik direktör Taner Taşkın'ı göreve getirdi.

TFF 1’inci Lig’de Grandmedical Manisaspor, teknik direktör Fatih Tekke’nin istifasının ardından takımı 2015-16 sezonunda 2’nci Lig’de şampiyon yapan Taner Taşkın’a emanet etti.

Taşkın, Tarık Almış Tesisleri’nde Başkan Abdullah Mergen’le bir araya gelerek 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlıların eski futbolcuları arasında da yer alan Taşkın, Manisaspor’un ardından Sarıyer ve Amed Sportif’i de çalıştırdı. Taner Taşkın kulüpte o dönem yine Mergen yönetiminde görev almıştı.

Ligde aldığı 9 puan silme cezasının ardından ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan, mali sıkıntılar nedeniyle önemli futbolcularını kaybeden Grandmedical Manisaspor’da Başkan Abdullah Mergen, Taşkın’ın zor bir dönemde görevi üstlendiğini belirterek, “Taner Taşkın Manisa’nın evladı. Hem futbolcu hem teknik adam olarak kulübe önemli hizmetleri bulundu” dedi.

Taşkın ise bu periyotta herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, “Var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

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