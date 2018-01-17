Göztepe’den ayrılan Prince Segbefia, Gazişehir Gaziantep’te
TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Togolu orta saha oyuncusu 26 yaşındaki Prince Segbefia’yı sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de forma giyen Prince Segbefia, Gazişehir Gaziantep ile sezon sonuna kadar anlaştı. Gaziantep’e gelen Segbefia, Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile sözleşme imzaladıktan sonra takım ile çalışmalara başladı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Batman Petrolspor maçında 72 dakika forma şansı bulabilen Prince Segbefia'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. “Teşekkürler Segbefia” başlıklı duyuruda, “Süper Lig’e yükselen kadromuzda yer alan oyuncumuza emeklerinden dolayı teşekkür eder, başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.