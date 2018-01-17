Göztepe’den ayrılan Prince Segbefia, Gazişehir Gaziantep’te

Göztepe'nin Spor Toto Süper Lig'e yükseldiği geçen sezon 32 resmi maçta forma giyen Prince Segbefia, TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'le anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Togolu orta saha oyuncusu 26 yaşındaki Prince Segbefia’yı sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de forma giyen Prince Segbefia, Gazişehir Gaziantep ile sezon sonuna kadar anlaştı. Gaziantep’e gelen Segbefia, Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile sözleşme imzaladıktan sonra takım ile çalışmalara başladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Batman Petrolspor maçında 72 dakika forma şansı bulabilen Prince Segbefia'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. “Teşekkürler Segbefia” başlıklı duyuruda, “Süper Lig’e yükselen kadromuzda yer alan oyuncumuza emeklerinden dolayı teşekkür eder, başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı. Grandmedical Manisaspor, Taner Taşkın`a emanet TFF 1. Lig takımlarından Grandmedical Manisaspor, teknik direktör Taner Taşkın'ı göreve getirdi. İlgili Haberi Oku