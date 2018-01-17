Galatasaray’dan hibrit çim hamlesi

Galatasaray yönetimi, Türk Telekom Stadı'nın zemini için harekete geçti ve hibrit çalışmaları başladı.

Galatasaray yönetimi, Türk Telekom Stadı’nın zemininin üst düzeye çıkarılması için kolları sıvadı. Bu kapsamda statta hibrit çim ekimine başlandı.

Doğal çimin yanı sıra hibrit çim teknolojisinin uygulanacağı yeni zemin için yapılacak çalışma sekiz gün sürecek ve ikinci devrenin ikinci haftasında oynanacak Osmanlıspor karşılaşmasına yetiştirilecek.

ÇİN MALI ASLAN!

Galatasaray’ın yaz kampı için Çin pazarına yöneldiği ortaya çıktı. Çin’de hazırlık karşılaşması oynamayı planlayan sarı-kırmızılı kulüp sponsor arayışlarına başlarken, Çin pazarında özellikle forma satışından büyük gelir hedefleniyor.

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