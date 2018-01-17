Galatasaray’da Fatih Terim’in yardımcıları resmen belli oldu!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapacak isimler belli oldu. Sarı kırmızılı ekip KAP'a açıklama yaptı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasray, yardımcı antrenörlük görevi için Ümit Davala, Levent Şahin ve Hasan Şaş ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulübün KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde;
“Şirketimiz profesyonel futbol takımı yardımcı antrenörlük görevi için Ümit Davala, Levent Şahin ve Hasan Gökhan Şaş ile anlaşmaya varmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Son güncelleme: 07:03 | 17.01.2018