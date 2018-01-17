FIBA Şampiyonlar Ligi | Gaziantep Basketbol 98-94 Neptunas Klaipeda
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 11’nci maçında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Neptunas Klaipeda’yı uzatmada 98-94 mağlup etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım Miller ve Carter’in sayıları ile öne geçti. Rakip takımda savunmada yetersiz kalınca Gaziantep Basketbol, ilk periyodu 27-12 önde tamamladı.
2’nci periyotta rakibine karşı üstünlük sağlayan Gaziantep Basketbol, Rudd’un üst üste bulduğu sayılarla farkı açmayı başardı. Konuk takımda Seibutis’in bulduğu sayılarla skoru korumaya çalışsa da periyot 46-33 Gaziantep Basketbol´un üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın 3’üncü periyodunda da ev sahibi takım, baskılı bir oyun sergiledi. Ruud ve Armand’ın peş peşe bulduğu sayılarla açılan fark 14 sayıya kadar çıktı. Bu periyot da 71-58 Gaziantep Basketbol’un üstünlüğüyle tamamlandı.
Son periyotta ev sahibi takım sayı üretmekte zorlandı. Büyük bir çekişmenin yaşandığı periyotta konuk takım aradaki farkı kapatarak öne geçti. Maçın normal süresi 85-85 berabere tamamlandı.
Karşılaşmanın ilk uzatma periyotunda Neptunas Klaipeda takımının başantrenörü Kazys Maksvytis hakemle girdiği tartışmanın ardından oyundan diskalifiye edilerek sahadan çıkarıldı. Karşılaşma 98-94 Gaziantep Basketbol’un galibiyetiyle sonuçlandı.
SALON: Karataş Şahinbey
HAKEMLER: Panagiotis Anastopoulos, Haris Bijedic, Tomislav Vovk
GAZİANTEP BASKETBOL: Armand 19, Rudd 31, Carter 14, Miller 13, Balazic 6, Kadir 4, Freiamanis 4, Can 2, Erol 5
NEPTUNAS KLAIPEDA: Fields 4, Johnson 8, Kisielius 5, Delininkaitis 7, Seibutis 26, Zelionis 28, Galdikas 14, Sulskis 2
1. ÇEYREK: 27-12
İLK YARI: 46-33
3. ÇEYREK: 71-58
4. ÇEYREK: 85-85
5 FAUL: Miller (Gaziantep Basketbol), Delininkaitis, Galdikas, Kisielius (Neptunas)