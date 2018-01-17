FIBA Şampiyonlar Ligi | Gaziantep Basketbol 98-94 Neptunas Klaipeda

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Gaziantep Basketbol, Neptunas Klaipeda'yı 85-85 biten normal sürenin ardından uzatmalar sonunda 98-94 mağlup etti.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 11’nci maçında Gaziantep Basketbol, sahasında konuk ettiği Neptunas Klaipeda’yı uzatmada 98-94 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım Miller ve Carter’in sayıları ile öne geçti. Rakip takımda savunmada yetersiz kalınca Gaziantep Basketbol, ilk periyodu 27-12 önde tamamladı.

2’nci periyotta rakibine karşı üstünlük sağlayan Gaziantep Basketbol, Rudd’un üst üste bulduğu sayılarla farkı açmayı başardı. Konuk takımda Seibutis’in bulduğu sayılarla skoru korumaya çalışsa da periyot 46-33 Gaziantep Basketbol´un üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 3’üncü periyodunda da ev sahibi takım, baskılı bir oyun sergiledi. Ruud ve Armand’ın peş peşe bulduğu sayılarla açılan fark 14 sayıya kadar çıktı. Bu periyot da 71-58 Gaziantep Basketbol’un üstünlüğüyle tamamlandı.

Son periyotta ev sahibi takım sayı üretmekte zorlandı. Büyük bir çekişmenin yaşandığı periyotta konuk takım aradaki farkı kapatarak öne geçti. Maçın normal süresi 85-85 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın ilk uzatma periyotunda Neptunas Klaipeda takımının başantrenörü Kazys Maksvytis hakemle girdiği tartışmanın ardından oyundan diskalifiye edilerek sahadan çıkarıldı. Karşılaşma 98-94 Gaziantep Basketbol’un galibiyetiyle sonuçlandı. 7Days Eurocup | Darüşşafaka Basketbol 82-70 ALBA Berlin 7Days EuroCup Top 16 E Grubu'nda mücadele eden Darüşşafaka konuğu ALBA Berlin'i 82-70 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Panagiotis Anastopoulos, Haris Bijedic, Tomislav Vovk

GAZİANTEP BASKETBOL: Armand 19, Rudd 31, Carter 14, Miller 13, Balazic 6, Kadir 4, Freiamanis 4, Can 2, Erol 5

NEPTUNAS KLAIPEDA: Fields 4, Johnson 8, Kisielius 5, Delininkaitis 7, Seibutis 26, Zelionis 28, Galdikas 14, Sulskis 2

1. ÇEYREK: 27-12

İLK YARI: 46-33

3. ÇEYREK: 71-58

4. ÇEYREK: 85-85

5 FAUL: Miller (Gaziantep Basketbol), Delininkaitis, Galdikas, Kisielius (Neptunas) THY Euroleague | Fenerbahçe Doğuş 67-62 Panathinaikos THY Euroleague'in 18. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında konuğu Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 67-62'lik skorla yendi. İlgili Haberi Oku