Dimitri Payet çalımıyla kaleciyi sakatladı

Marsilya'da forma giyen Dimitri Payet, Strasbourg maçında attığı gol öncesi yaptığı çalımla rakip takım kalecisi Alexandre Oukidja'nın sakatlanmasına neden oldu.

SKOR DIŞ HABER – Fransa Ligue 1’de Marsilya, sahasında oldukça zorlandığı maçta Strasbourg’u 2-0 mağlup etti. Son 10 dakikaya kadar golsüz berabere giden karşılaşmada Clinton N’Jie ve Dimitri Payet ile iki gol bulan Marsilya, üç puanı hanesine yazdırdı. Dimitri Payet’nin 87. dakikada ağlara bıraktığı gol öncesi ise oldukça ilginç bir olay yaşandı.

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Marsilya’nın ilk golünü atan Clinton N’Jie’nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Dimitri Payet, şık bir hareketle Strasbourg kalecisi Alexandre Oukidja’yı geçti. Daha sonra boş kaleye topu bırakan Payet, Marsilya’yı rahatlattı. Payet’in kendisine attığı çalım sırasında dizi dönen Oukidja ise sakatlandı. Saha içinde bir süre tedavi edilen Fransız kaleci, oyuna devam edemedi. 89. dakikada sedye ile saha kenarına alınan Oukidja, yerini Landry Bonnefoi’ye bırakmak zorunda kaldı.

Genelde darbe ya da zorlanma sonrası yaşanan sakatlıklara bu kez çalımla yaşanan sakatlık da eklenmiş oldu.