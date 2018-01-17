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Dimitri Payet çalımıyla kaleciyi sakatladı

Marsilya'da forma giyen Dimitri Payet, Strasbourg maçında attığı gol öncesi yaptığı çalımla rakip takım kalecisi Alexandre Oukidja'nın sakatlanmasına neden oldu.
11:2417 Ocak 2018
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Dimitri Payet çalımıyla kaleciyi sakatladı

SKOR DIŞ HABER – Fransa Ligue 1’de Marsilya, sahasında oldukça zorlandığı maçta Strasbourg’u 2-0 mağlup etti. Son 10 dakikaya kadar golsüz berabere giden karşılaşmada Clinton N’Jie ve Dimitri Payet ile iki gol bulan Marsilya, üç puanı hanesine yazdırdı. Dimitri Payet’nin 87. dakikada ağlara bıraktığı gol öncesi ise oldukça ilginç bir olay yaşandı.

 

17 Ocak 2018 İngiltere`de bir ilk! Iheanacho`nun golü tarihe geçti İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Leicester City ile Fleetwood arasında oynanan karşılaşmada Iheanacho'nun attığı gol ülke tarihine geçti. Maçı 2-0'a taşıyan vuruş, İngiliz futbolunda Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından verilen ilk gol oldu. İlgili Haberi Oku

Marsilya’nın ilk golünü atan Clinton N’Jie’nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Dimitri Payet, şık bir hareketle Strasbourg kalecisi Alexandre Oukidja’yı geçti. Daha sonra boş kaleye topu bırakan Payet, Marsilya’yı rahatlattı. Payet’in kendisine attığı çalım sırasında dizi dönen Oukidja ise sakatlandı. Saha içinde bir süre tedavi edilen Fransız kaleci, oyuna devam edemedi. 89. dakikada sedye ile saha kenarına alınan Oukidja, yerini Landry Bonnefoi’ye bırakmak zorunda kaldı.

Genelde darbe ya da zorlanma sonrası yaşanan sakatlıklara bu kez çalımla yaşanan sakatlık da eklenmiş oldu.

Etiketler
Alexandre Oukidja Dimitri Payet marsilya
Son güncelleme: 13:28 | 17.01.2018
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