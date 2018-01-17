CANLI İZLE: Osmanlıspor Beşiktaş maçı izle! Hangi kanal Osmanlıspor Beşiktaş maçını canlı yayınlayacak?

Osmanlıspor Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyen futbol tutkunları maçı canlı izleyebilecekleri kanalları araştırıyorlar. Osmanlıspor Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçında karşılaşacak. Peki Osmanlıspor Beşiktaş maçını hangi kanal canlı yayınlayacak? İşte Osmanlıspor Beşiktaş hakkında detaylar...

Beşiktaş, 2018’in ilk resmi maçında Osmanlıspor’la Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Osmanlıspor’u 4-1 yenen Beşiktaş’ın bu akşam oynanacak mücadelede yedekler ile sahaya çıkması bekleniyor.Peki, Osmanlıspor Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Osmanlıspor Beşiktaş maçı hakkında merak edilenler…

ATV OSMANLISPOR BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLE!

Ziraat Türkiye Kupası'nda rövanş heyecanı sürüyor. Bu akşam Beşiktaş ilk maçta farklı yendiği Osmanlıspor'a konuk olacak. Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Şenol Güneş'in as oyuncuları dinlendirmesi bekleniyor. Aralarında oynadıkları son 10 maçın 9'unu Beşiktaş kazanırken, Osmanlıspor ise hiç galip gelemedi.

Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa kupalarında bugüne dek 24 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlı takım bu maçlarda 9 galibiyet, 15 mağlubiyet yaşadı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Rus ekibi 98-80 kazanmıştı.Osmanlıspor Beşiktaş maçı bu akşam Vodafone Arena'da saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Osmanlıspor – Beşiktaş – Ziraat Türkiye Kupası Son 16 – 17 Ocak Çarşamba – 20.30 – Osmanlı Stadı – Atv#OSMvBJK #MaçGünü #HaydiOsmanlıspor pic.twitter.com/QovNGpMvqp — Osmanlıspor FK (@OSMANLISPOR_FK) 17 Ocak 2018

Beşiktaş, Osmanlıspor'la karşılaştığı maçlarda büyük üstünlük sağlamış durumda. İki ekip arasında oynanan son 10 karşılaşmada siyah-beyazlılar 9 kez galibiyete uzanırken, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Yarın saat 20.30'da Osmanlı Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve İlker Takpak yapacak.