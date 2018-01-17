CANLI İZLE: Medipol Başakşehir Giresunspor maçı izle! Medipol Başakşehir Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte 11’ler !

Medipol Başakşehir Giresunspor maçını canlı izlemek isteyen futbol severler maçı canlı izleyebilecekleri kanalları araştırıyorlar. Medipol Başakşehir ile Giresunspor Ziraat Türkiye Kupası maçında karşılaşacak. Peki, Medipol Başakşehir Giresunspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Medipol Başakşehir Giresunspor maçı hakkında merak edilenler...

Medipol Başakşehir ile Giresunspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda rövanç maçında karşılaşacak. Futbol tutkunları maçı canlı izlemenin yollarını araştırıyor.Medipol Başakşehir Giresunspor maçı A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir, Giresunspor mücadelesinde 3 farklı galibiyet alırsa veya 2-0 kazanırsa bir üst tura atlayacak.

A SPOR MEDİPOL BAŞAKŞEHİR GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE!

17 Ocak Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'da başlayacak. Müsabaka, A SPOR'dan canlı yayınlanacak.

TFF 1.ligin güçlü ekiplerinden A.Ç Giresunspor sezon başında Fransa 2. Liginden transfer ettiği Junior Dale takımın Antalya kampında yeşil-beyazlı ekipten ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu’nda Akın Çorap Giresunspor’a karşı rövanş mücadelesine çıkacağız.#ibfk pic.twitter.com/vmv0KNXnoy — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 17 Ocak 2018

A.Ç Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, tecrübeli oyuncu ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, “Yaşanan bu gelişme bizi üzdü çünkü ‘Giresun’a gelmek istemiyorum' ciddi bir laf. Biz iyi bir oyuncu transfer ettiğimizi düşünüyoruz. Kendisi ailevi sebeplerini öne sürdü. Kendisiyle şu an görüşmelerimiz devam ediyor ve şunun bilinmesini isterim görevde olduğum süre içinde her zaman Giresun’u herşeyin üstünde tuttum hiç bir zaman bu şehrin hiç kimseye farklı yönlerden aşağıya indirmesine izin vermedim. Şuan da da böyle olacak. Dale ile görüşmemiz devam ediyor tabi Giresunspor'dan biri gidecekse bunun bir bedeli olacak” dedi.

MAÇ GÜNÜ | Giresunspor'umuz, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir'in konuğu oluyor.#Giresunspor #Çotanaklar pic.twitter.com/NRTVhIGZRe — Giresunspor (@GiresunsporFK) 17 Ocak 2018

ARDA TURAN KADRODA YOK

Medipol Başakşehir’in Barcelona’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Arda Turan, Giresunspor maçının kadrosuna alınmadı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Akın Çorap Giresunspor’la karşılaşacak olan Medipol Başakşehir’de yıldız oyuncu Arda Turan kadroya alınmadı. Barcelona’dan kiralık olarak Başakşehir’e transfer olan Arda Turan, antrenman eksiği nedeniyle Giresunspor mücadelesinde forma giymeyecek.

İŞTE 11’LER