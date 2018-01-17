CANLI İZLE: Fenerbahçe Doğuş Panathinaikos maçı izle! Hangi kanal Fenerbahçe Doğuş Panathinaikos maçını canlı yayınlayacak?
Fenerbahçe Doğuş-Panathinaikos maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Doğuş, geçen yıl Play-Off'ta 3-0'la elediği Panathinaikos Süperfoods'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak. Ligde 17 karşılaşmada 11 galibiyet ve 6 yenilgi alan Fenerbahçe Doğuş, 5. sırada bulunuyor. 12 galibiyeti bulunan ve 5 kez mağlup olan Yunan ekibi ise 2. sırada yer alıyor. İki takım arasında Yunanistan'da oynanan karşılaşmayı Panathinaikos Superfoods, Pappas'ın son saniyede attığı basketle 70-68 kazanmıştı. Fenerbahçe Doğuş-Panathinaikos maçı hakkında merak edilenler…
beın SPORTS FENERBAHÇE DOĞUŞ PANATHİNAİKOS MAÇINI CANLI İZLE!
Fenerbahçe Doğuş, geçen yıl Play-Off'ta 3-0'la elediği Panathinaikos Süperfoods'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak. Ligde 17 karşılaşmada 11 galibiyet ve 6 yenilgi alan Fenerbahçe Doğuş, 5. sırada bulunuyor. 12 galibiyeti bulunan ve 5 kez mağlup olan Yunan ekibi ise 2. sırada yer alıyor. İki takım arasında Yunanistan'da oynanan karşılaşmayı Panathinaikos Superfoods, Pappas'ın son saniyede attığı basketle 70-68 kazanmıştı.
GAMEDAY!@EuroLeague Round 18@paobcgr@UlkerSportArena20:45beIN Sports3#NeverEnough #GameON pic.twitter.com/CR2hK8i3jQ
— Fenerbahçe Doğuş (@FBBasketbol) 17 Ocak 2018
Baskonia maçında sakatlanan ve salonlardan uzak kalan Jan Vesely'nin, Panathinaikos maçıyla beraber parkelere dönmesi bekleniyor. İki gündür takımla beraber idman yapan Çet pivotun, büyük ölçüde iyileştiği ve Obradoviç görev verirse, oynayabilecek duruma geldiği belirtildi. Vesely hakkındaki son karar maç saati verilecek.
GAME DAY! #FBDPAO #GameON@FBBasketbol – #paobc@novasportsgr 2@EuroLeague19:45ULKER SPORTS ARENA pic.twitter.com/TgWwk8pluA
— Panathinaikos BC (@paobcgr) 17 Ocak 2018
Fenerbahçe ile oynadıkları Play-Off serisinde ortamın gerilmesine neden olan Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, takımla beraber İstanbul'a gelme kararı aldı. Deplasman maçlarına gitmeyen, sadece Atina derbilerinde Olympiakos karşısında benchte oturan Yunan başkan, maçta takımla beraber olacak. Geçen yıl İstanbul'da Fenerbahçe'ye kaybettikleri maç sonrası takımı Atina'ya otobüsle gönderen Giannakopoulos, sosyal medya paylaşımları ile de ortamı iyice germişti. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin, Valencia'ya kaybettiği maç sonrası Obradoviç'le alay eden bir paylaşım yapan Giannakopoulos, Fenerbahçe taraftarından büyük tepki alıyor.