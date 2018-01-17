CANLI İZLE: Fenerbahçe Doğuş Panathinaikos maçı izle! Hangi kanal Fenerbahçe Doğuş Panathinaikos maçını canlı yayınlayacak?

Fenerbahçe Doğuş-Panathinaikos maçını canlı izlemek isteyen basketbol tutkunları maçı canlı izleyebilecekleri kanalları araştırıyorlar. Fenerbahçe Doğuş-Panathinaikos Turkish Airlines EuroLeague’in 18. haftasında karşılaşacak. Peki Fenerbahçe Doğuş-Panathinaikos maçını hangi kanal canlı yayınlayacak? İşte Fenerbahçe Doğuş-Panathinaikos hakkında detaylar...

Fenerbahçe Doğuş-Panathinaikos maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Doğuş, geçen yıl Play-Off'ta 3-0'la elediği Panathinaikos Süperfoods'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak. Ligde 17 karşılaşmada 11 galibiyet ve 6 yenilgi alan Fenerbahçe Doğuş, 5. sırada bulunuyor. 12 galibiyeti bulunan ve 5 kez mağlup olan Yunan ekibi ise 2. sırada yer alıyor. İki takım arasında Yunanistan'da oynanan karşılaşmayı Panathinaikos Superfoods, Pappas'ın son saniyede attığı basketle 70-68 kazanmıştı. Fenerbahçe Doğuş-Panathinaikos maçı hakkında merak edilenler…

beın SPORTS FENERBAHÇE DOĞUŞ PANATHİNAİKOS MAÇINI CANLI İZLE!

Fenerbahçe Doğuş, geçen yıl Play-Off'ta 3-0'la elediği Panathinaikos Süperfoods'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak. Ligde 17 karşılaşmada 11 galibiyet ve 6 yenilgi alan Fenerbahçe Doğuş, 5. sırada bulunuyor. 12 galibiyeti bulunan ve 5 kez mağlup olan Yunan ekibi ise 2. sırada yer alıyor. İki takım arasında Yunanistan'da oynanan karşılaşmayı Panathinaikos Superfoods, Pappas'ın son saniyede attığı basketle 70-68 kazanmıştı.

Baskonia maçında sakatlanan ve salonlardan uzak kalan Jan Vesely'nin, Panathinaikos maçıyla beraber parkelere dönmesi bekleniyor. İki gündür takımla beraber idman yapan Çet pivotun, büyük ölçüde iyileştiği ve Obradoviç görev verirse, oynayabilecek duruma geldiği belirtildi. Vesely hakkındaki son karar maç saati verilecek.

Fenerbahçe ile oynadıkları Play-Off serisinde ortamın gerilmesine neden olan Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, takımla beraber İstanbul'a gelme kararı aldı. Deplasman maçlarına gitmeyen, sadece Atina derbilerinde Olympiakos karşısında benchte oturan Yunan başkan, maçta takımla beraber olacak. Geçen yıl İstanbul'da Fenerbahçe'ye kaybettikleri maç sonrası takımı Atina'ya otobüsle gönderen Giannakopoulos, sosyal medya paylaşımları ile de ortamı iyice germişti. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin, Valencia'ya kaybettiği maç sonrası Obradoviç'le alay eden bir paylaşım yapan Giannakopoulos, Fenerbahçe taraftarından büyük tepki alıyor.