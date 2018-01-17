CANLI İZLE: CSKA Moskova Anadolu Efes maçı izle! Hangi kanal CSKA Moskova Anadolu Efes maçını canlı yayınlayacak?

CSKA Moskova Anadolu Efes maçını canlı izlemek isteyen basketbol severler maçı canlı izleyebilecekleri kanalları araştırıyorlar. CSKA Moskova Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague 18. hafta maçında karşılaşacak. Peki CSKA Moskova Anadolu Efes maçını hangi kanal canlı yayınlayacak? İşte CSKA Moskova Anadolu Efes hakkında detaylar...

CSKA Moskova Anadolu Efes Turkish Airlines EuroLeague 18. hafta maçında karşılaşacak. Peki, CSKA Moskova Anadolu Efes maçı hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele beIN Sports 4’te canlı izlenebilecek. İşte CSKA Moskova Anadolu Efes maçı hakkında merak edilenler…

beIN SPORTS CSKA MOSKOVA ANADOLU EFES MAÇINI CANLI İZLE!

Alexander Gomelsky Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak. Mücadeleyi canlı takip etmek ücretli üyelik gerektirebilir.

Anadolu Efes, Rus ekibi karşısında Avrupa'daki 609. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı 608 karşılaşmada 338 galibiyet ve 270 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği Euroleague’de ise 361. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu kupada oynadığı 360 karşılaşmada 181 galibiyet alırken, 179 kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Avrupa kupalarında bugüne dek 24 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlı takım bu maçlarda 9 galibiyet, 15 mağlubiyet yaşadı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Rus ekibi 98-80 kazanmıştı.