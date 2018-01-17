Bursaspor Gheorghe Grozav’ı açıkladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor, kanat bölgesinde görev alabilen Gheorghe Grozav ile 6 ay + 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bursaspor Kulübü, Rumen oyuncu Gheorghe Grozav ile her konuda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Rumen oyuncu Gheorghe Grozav ile her konuda anlaşma sağlanmıştır. Gheorghe Grozav kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan 6 ay + 2 yıllık sözleşmeyi imzalamıştır. Oyuncunun basın tanıtım toplantısı 19 Ocak 2018 Cuma günü yapılacaktır. Gheorghe Grozav transferinin kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz” denildi.

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