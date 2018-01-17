Başkan Sözlü’den Fatih Terim’e “hayırlı olsun” ziyareti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Demirspor yöneticileri ile birlikte Galatasaray’ın Antalya kampını ziyaret edip, hemşehrisini tebrik etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türk futbol tarihine İmparator lakabıyla adını yazdıran Fatih Terim'e Galatasaray Teknik Direktörü olmasından dolayı “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Başkan Sözlü, hemşehrisi Fatih Terim'e görevinde başarılar dilerken, ünlü teknik direktör Sarı-Kırmızılı kulübün imzalı formasını hediye etti.

Antalya'da ligin ikinci yarısına hazırlanan Galatasaray'ın kamp yaptığı oteli ziyaret eden Başkan Hüseyin Sözlü, Adanalı Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir araya geldi. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Murat Cevheribucak, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, Galatasaray Kulübü Genel Koordinatörü Fahri Yılmaz ve Adana Demirspor Yönetim Kurul Üyesi Mustafa İzgioğlu'nun eşlik ettiği ziyarette, futbol üzerine keyifli sohbetler yapıldı.

Futbolculuk kariyerinde Adana Demirspor'da top koşturan Fatih Terim, mavi-lacivertli kulüple ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtip, Kulüp Başkanı Mehmet Gökoğlu'na dönerek, “Başkanımız Hüseyin Sözlü transfer tabelasını açtırır, merak etmeyin. Adana benim memleketim. Adana Demirspor için tabiki biz de taşın altına elimizi koyacağız” dedi.

Geçen hafta Adana Demirspor'un 78'inci kuruluş yıldönümü kutlamasında kulüp yönetimine yardımcı olacaklarını ve kentin güzide takımını desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Sözlü, Fatih Terim'le gurur duyduklarını, yeniden görev aldığı Galatasaray'da çok başarılı bir dönem geçireceğine inandığını dile getirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Fatih Terim, Başkan Sözlü'ye Galatasaray'ın imzalı formasını hediye etti.