7Days Eurocup | Darüşşafaka Basketbol 82-70 ALBA Berlin

7Days EuroCup Top 16 E Grubu'nda mücadele eden Darüşşafaka konuğu ALBA Berlin'i 82-70 mağlup etti.

7Days EuroCup Top 16 E Grubu 3. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka Basketbol, sahasında Alman ekibi ALBA Berlin’i 82-70 mağlup etti. Bu sonuçla Daçka, gruptaki 3. galibiyetini elde etti. Ev sahibinde Wilbekin 15 sayıyla takımının en skorer ismi olmayı başardı.

THY Euroleague | Fenerbahçe Doğuş 67-62 Panathinaikos THY Euroleague'in 18. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında konuğu Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 67-62'lik skorla yendi. İlgili Haberi Oku Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Joseph Bissang, Mario Majkic, Nick Van Den Broeck

Darüşşafaka Basketbol: Wilbekin 15, Kidd 5, Kartal 2, Muhammed 8, Cummings 10, Sant-Roos 11, Johnson 10, Bell 10, Eric 11, Emircan, Okben

ALBA Berlin: Siva 21, Saibou 4, Giffey 7, Schneider 7, Vargas, Grigonis 7, Clifford 8, Peno 3, Sikma 13

1. Periyot: 17-22 (ALBA Berlin lehine)

Devre: 44-45 (ALBA Berlin lehine)

3. Periyot: 63-54 (Darüşşafaka)