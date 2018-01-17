‘1970 saniyede büyük buluşma’ya büyük ilgi

Akhisar’ın spor tarihindeki en büyük yatırımı olan Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu için düzenlenen '1970 saniyede büyük buluşma' turlarına Akhisarlılar büyük ilgi gösteriyor. Akhisar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce organize edilen turların ilk gününde 3 grup rehber eşliğinde stadyumun tüm alanlarını tanıma imkanı bulundu.

Yaklaşık 100 milyon TL değerindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın destekleri ile Akhisar Belediyesi tarafından yaptırılan 13 bin kişilik stadyumda tanıtıma katılan Akhisarlılar stadı çok beğendi. Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu’ndaki tura katılan Akhisarlılar stadyum içerisindeki akustiği de yeşil-siyah sözleri ile tezahürat ederek test etti. Dünyadaki birçok özel stadyumu yerinde inceleyerek memleketine çok özel bir stadyum projesi çizen Akhisarlı mimar Adnan Kazmaoğlu'nun projesini beğenen ziyaretçiler özellikle zeytin yaprağını simgeleyen çelik çatı yapıların oluşumuna hayran kaldı.

Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu’nun sosyal medya hesabı üzerinden alınan randevu ile gerçekleştirilen turlara büyük ilgi gösteren Akhisarlılar hafta sonuna kadar tüm seansları doldurdu. Basın toplantı salonu, soyunma odaları ve saha içi yedek kulübesinde bol bol fotoğraf çektiren Akhisarlılar tur sonunda kokteyl ile ağırlandı. 1970 kişiye özel bastırılan hatıra biletlerini alan ziyaretçiler çekilen toplu fotoğrafın ardından stadyum projesini çok beğendiklerini belirtti.