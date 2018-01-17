17 Ocak transfer dedikoduları: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray son dakika transfer haberleri

Günlük transfer haberlerini bekleyen futbolseverler son dakika transferlerini ve dedikoduları merak ediyor. Süper Lig 2. devresine hazır başlamak isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer Süper Lig ekipleri devre arasını doğru şekilde değerlendirmek istiyor. İşte 17 Ocak transfer gündemi...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devre arasında kadrosunu yeni isimler katması zor görünüyor. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ‘Devre arası transfer zor iş' açıklaması yapmıştı. Fenerbahçe'de ise yabancı sayısı 14. Fakat dış ve iç basında transfer dedikoduları sürüyor. İşte o dedikodular…

QUARESMA’DAN TRANSFER İDDİALARINA YANIT

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Çin’e transfer olacağı iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Portekizli yıldız, “Bir kez daha söylemek istiyorum. İsterseniz Türkçe'ye çeviri yapın. Benim takımım Beşiktaş ve 2018'de şampiyon olacağız” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

De uma vez por todas, para que percebam, que traduzam em turco ou no que quiserem mas que saibam perceber:O MEU CLUBE É O @besiktas E VAMOS SER CAMPEÕES EM 2018 — Ricardo Quaresma (@07RQuaresma) 16 Ocak 2018

ÖZBEK’TEN SOL BEK AÇIKLAMASI

Seçim var transfer çalışmalarını askıya almadıklarını aktaran Dursun Özbek, ”Seçim var diye hiçbir çalışmayı askıya almadık. Galatasaray’ın eksikleri, ihtiyaçları hem amatör şubelerde hem de futbolda belli. Bu manada çalışmalar devam ediyor. Kimsenin endişe duymasına gerek. Eskisinden daha fazla mesai vererek çalışıyoruz. Eksiklerimizin başında sol bek var. Onun için çok yoğun bir çalışmamız var. Özellikle Antalya’dayken Fatih hoca ile de epey mesafe aldık. Baya güzel bir çalışma yaptık. İnşallah yakında da neticesini alacağız” açıklamasında bulundu.

İŞTE DİĞER DEDİKODULAR…

Beşiktaş’ın forvet adayları Slimani, Kelechi Iheanacho, Bony ve Demba Ba. (Milliyet)

Fenerbahçe, Schalke’nin genç yeteneği Alper Ademoğlu için harekete geçti. (Fanatik)

Beşiktaş, West Ham’ın golcü ismi Sakho transferini bitirmek üzere. (Fanatik)

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Johnson, Baba Rahman’a Fenerbahçe’ye gitmesini tavsiye etti. (Fotomaç)

Transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Filip Novak ve Loic Remy'le sözleşme imzalayarak transferi bitirmek istiyor.