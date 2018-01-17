15 yaşındaki Marta Kostyuk, Avustralya Açık’ta tarihe geçti!

'Yeni Maria Sharapova' denilen 15 yaşındaki Ukraynalı tenisçi Marta Kostyuk, Avustralya Açık'ta üçüncü tura yükselerek 1997 yılından beri bunu başaran en genç tenisçi olarak tarihe geçti.

SKOR DIŞ HABERLER / 15 yaşındaki Ukraynalı tenisçi Marta Kostyuk, Avustralya Açık’ta Olivia Rogowska’yı yenerek üçüncü tura kaldı ve 1997 yılından beri bunu başaran en genç oyuncu olarak Grand Slam tarihine geçti.

Melbourne’de düzenlenen turnuvanın ilk turunda Çinli Peng Shuai’yi yenen Ukraynalı genç tenisçi, Avustralyalı Olivia Rogowska’yı 6-3 ve 7-5’lik setlerin ardından mağlup ederek adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

En son 1997 yılında Grand Slam’de üçüncü tura yükselen en genç oyuncu olan Mirjana Lucic-Baroni’nin unvanını ele geçiren Kostyuk, maç sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Dünya sıralamasında 521. sırada bulunan Kostyuk, bir sonraki turda vatandaşı Eline Svitolina ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma sonrasında açıklama yapan genç tenisçi, “Çok duygusal anlar yaşıyorum. Buradaki altıncı maçın. Her maç kendimi daha da iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan 15 yaşındaki Kostyuk’a yenilen Rogowska ise, “Dürüst olmak gerekirse topa vuruşlarının gücü 15 yaşında gibi hissettirmedi. Büyüdüğünde tehlikeli bir oyuncu olacağını hissedebiliyorum” dedi.

Martina Hingis ise 1996 yılında 15 yaşında çeyrek finale yükselen isim olmuştu.