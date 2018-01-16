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UEFA’dan ‘Come To Beşiktaş’ paylaşımı

UEFA'nın resmi sosyal medya hesabı, 'Come to Beşiktaş' paylaşımı yaptı.
21:3616 Ocak 2018
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UEFA’dan ‘Come To Beşiktaş’ paylaşımı

Beşiktaş Kulübü tarafından dün duyurulan “Gel, gel. Ne olursan ol, gel” başlıklı reklam kampanyasına olumlu tepkiler gelmeye devam ediyor.

UEFA’nın resmi sosyal medya hesabı, Beşiktaş’ın yeni reklam kampanyasını paylaşarak, “Beşiktaş’tan harika mesaj, come to Beşiktaş” notunu düştü.

UEFA’nın bu paylaşımı, Beşiktaşlı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

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