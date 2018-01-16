Trabzonspor Konyaspor maçı hangi kanalda saat kaçta? Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Trabzonspor Konyaspor kupa maçı ne zaman saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlayacak sorusunun yanıtını arayanların sayısı Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yayın saati ve kanalı sabit olmadığı için artıyor. Konyaspor ilk maçta Trabzonspor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajını korumak istiyor. Peki Trabzonspor Konyapor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler...

Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, bugün sahasında konuk edeceği rakibi karşısında turu geçen taraf olmak istiyor. Sakatlık yaşayan Burak Yılmaz’ın kupa maçında riske edilmeyeceği öğrenildi. ilk maçta yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay’ın, bu maça ideal kadrosu ile çıkacağı öğrenildi. Trabzonspor’un Atiker Konyaspor karşısında tur atalamak istiyor. Peki Trabzonspor Konyaspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Konyaspor maçını Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve İsmail Şencan yapacak. Müsabakanın 4. Hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. Saat 18:00'de başlayacak Trabzonspor Konyaspor maçı Aspor kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

TRABZONSPOR TUR PEŞİNDE

Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, bu akşam sahasında konuk edeceği rakibi karşısında turu geçen taraf olmak istiyor.

Bu sezon hem lig hem de kupada yoluna devam etmek isteyen Trabzonspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında Atiker Konyaspor’u ağırlayacak. İlk maçta 1-0 mağlup olduğu rakibi karşısında turu geçen taraf olmak isteyen bordo-mavililer adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

Konya’da oynanan ilk maçta yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay’ın, bu maça ideal kadrosu ile çıkacağı öğrenildi. Sakatlığı nedeniyle Burak Yılmaz’ın forma giyemeyeceği maçta hafif sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu’nun ise forma giymesine bir engel bulunmadığı belirtildi.

KONYASPOR RÖVANŞA HAZIR

Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Yarın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, hazırlıklarını Antalya'da sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde tüm oyuncuların katılımıyla gerçekleşen antrenman koşu ve topla ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular taktik çalışma yaparak antrenmanı tamamladı.