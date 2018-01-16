Ryan Giggs’e ilk darbe babasından! Utanıyorum…
DIŞ HABER – Manchester United’ın eski yıldızı Ryan Giggs’in, Galler Milli Takımı’nın başına getirilmesine en sert eleştiri ailesinden geldi. Ryan Giggs’in babası Danny Wilson, oğlunun teknik adam olmak için yeterli olmadığını, ahlaksızlığı nedeniyle de görevi hak etmediğini savundu. Erkek kardeşi Rhodri’nin eşi Natasha ile birlikte olan Ryan Giggs, olayın ortaya çıkması ile ağır eleştiri almıştı. Kardeşinin boşanmasına neden olan Ryan Giggs, ailesi tarafından reddedilmişti.
Ryan Giggs’in halası da Galler Futbol Federasyonu’nun kararını “Galli futbolculara uyarı… Eşlerinizi eve kapatın!” şeklindeki sözleri ile eleştirmişti. Oğlunun Galler Milli Takımı’nın başına getirilmesinin ardından İngiliz basınına konuşan Danny Wilson, Ryan Giggs’i yerden yere vurarak şunları söyledi:
“Onun adını anmak istemiyorum. Ona eski futbolcu şeklinde hitap edeceğim. Bir ağabey olarak kardeşinin arkasını kollaması gerekiyordu. Ancak o, kardeşini sırtından bıçakladı! Olabilecek en kötü şekilde kardeşini aldattı. Özür bile dilemeyerek ne kadar zayıf karakterli olduğunu gösterdi. Aslında onun şimdiye kadar başardıkları nedeniyle dünyanın en gururlu babalarından biri olmam gerekir. Ancak kardeşine yaptıklarından dolayı utanıyorum. Onu televizyonda her gördüğümde kanal değiştiriyorum. Tüm ailemiz de aynısını yapıyor.”
Danny Wilson, oğlunun Galler Milli Takımı’nın teknik direktörü olacak kapasite olmadığını da sözlerine ekledi.