Ryan Giggs’e ilk darbe babasından! Utanıyorum…

Galler Milli Takımı'nın yeni menajeri Ryan Giggs'e babası Danny Wilson'dan çok sert eleştiri geldi. Giggs'in Galler'e teknik adam olmak için yeterli olmadığını söyleyen Danny Wilson, ahlaki olarak da bu görevi hak etmediğini savundu.

DIŞ HABER – Manchester United’ın eski yıldızı Ryan Giggs’in, Galler Milli Takımı’nın başına getirilmesine en sert eleştiri ailesinden geldi. Ryan Giggs’in babası Danny Wilson, oğlunun teknik adam olmak için yeterli olmadığını, ahlaksızlığı nedeniyle de görevi hak etmediğini savundu. Erkek kardeşi Rhodri’nin eşi Natasha ile birlikte olan Ryan Giggs, olayın ortaya çıkması ile ağır eleştiri almıştı. Kardeşinin boşanmasına neden olan Ryan Giggs, ailesi tarafından reddedilmişti.

Ryan Giggs uğruna eşini boşadığı Kate Greville`i şirketinde işe aldı Manchester United'ın efsane isimlerinden Ryan Giggs, uğruna eşinden boşandığı sevgilisi Kate Greville'i şirketinde Halkla İlişkiler bölümünün başına getirdi. Ryan Giggs'in aldığı bu kararın ardından eski eşlerin vereceği tepki merak konusu oldu. İlgili Haberi Oku

Ryan Giggs’in halası da Galler Futbol Federasyonu’nun kararını “Galli futbolculara uyarı… Eşlerinizi eve kapatın!” şeklindeki sözleri ile eleştirmişti. Oğlunun Galler Milli Takımı’nın başına getirilmesinin ardından İngiliz basınına konuşan Danny Wilson, Ryan Giggs’i yerden yere vurarak şunları söyledi:

“Onun adını anmak istemiyorum. Ona eski futbolcu şeklinde hitap edeceğim. Bir ağabey olarak kardeşinin arkasını kollaması gerekiyordu. Ancak o, kardeşini sırtından bıçakladı! Olabilecek en kötü şekilde kardeşini aldattı. Özür bile dilemeyerek ne kadar zayıf karakterli olduğunu gösterdi. Aslında onun şimdiye kadar başardıkları nedeniyle dünyanın en gururlu babalarından biri olmam gerekir. Ancak kardeşine yaptıklarından dolayı utanıyorum. Onu televizyonda her gördüğümde kanal değiştiriyorum. Tüm ailemiz de aynısını yapıyor.”

Danny Wilson, oğlunun Galler Milli Takımı’nın teknik direktörü olacak kapasite olmadığını da sözlerine ekledi.