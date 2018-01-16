Rus sporcular, Kış Olimpiyatlarına SSCB sembolleri ile katılabilir

Rus sporcular, Güney Kore’de yapılacak Kış Olimpiyatları'na Rusya Federasyonu sembolleri ile katılmalarının yasaklanmasının ardından SSCB sembolleri ile katılmayı planlıyor.

Güney Kore, Pyeongchang'da yapılacak 2018 Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Olimpiyatlara geri sayım devam ederken Rus sporcuların olimpiyatlara SSCB sembollerini kullanarak katılabileceği ifade edildi.

Atletlerin Rus bayrakları ve diğer sembolleri kullanmalarının yasaklanması nedeniyle sporcuların SSCB sembolleri ile olimpiyatlara katılması önerildi.

Rus atletlerin SSCB sembolü ile olimpiyatlara katılıp katılamayacağına ilişkin nihai karar Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Rusya Milli Takımı’yla ilgili özel komisyon tarafından verilecek.

Bazı modacılar ise Kış Olimpiyatları’na katılacak olan sporcular için şimdiden çeşitli kıyafetler tasarladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 5 Aralık'ta yapılan testlerde sporcuları doping kullandığı belirlenen Rusya'yı olimpiyatlardan men etmişti.

Doping testleri temiz çıkan sporcuların ise ancak bağımsız olarak olimpiyatlara katılmasına izin verilmişti.

Juventus`un genç yıldızı Rodrigo Bentancur: `O maç Buffon`u hasta etti!` İlgili Haberi Oku