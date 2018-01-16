Rıza Çalımbay’dan Atiker Konyaspor maçı sonrası açıklamalar

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları ve kupaya veda ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu 2’nci maçında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak kupaya veda eden Trabzonspor´da teknik direktör Rıza Çalımbay, maça tur hedefiyle çıktıklarını belirterek, “Maçtan önce oyuncularımızla gol yemememiz gerektiğini konuşmuştuk. Gol yedikten sonra 3 tane atmamız gerekiyordu. İlk yarı istediğimiz şeyleri yapamadık, beklediğimizin üstünde kötü oynadık” dedi.

Çalımbay, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Atiker Konyaspor karşısına turu geçmek için çıkmıştık. Maçtan önce oyuncularımızla gol yemememiz gerektiğini konuşmuştuk. Gol yedikten sonra 3 tane atmamız gerekiyordu. İlk yarı istediğimiz şeyleri yapamadık, beklediğimizin üstünde kötü oynadık. İkinci yarı yaptığımız taktik değişikliklerin çok faydasını gördük. Belki de geldiğimden beri en çok pozisyona girdiğimiz maçlardan bir tanesiydi. Bunları değerlendirmemiz gerekiyordu. İkinci yarı çok güzel şeyler yaptık ama maalesef ilk maçı kaybetmemiz, maçın başında gol yememiz dezavantaj oldu. Bir sol bek vardı Mustafa, onun da sakatlanması bizi çok zor duruma soktu, hamle şansımız da kayboldu. İlk yarıdan memnun değilim ama ikinci yarı çok iyi oynadık. Bunu devam ettirmemiz lazım. Ligde çok kritik maçlar var. Konyaspor, Fenerbahçe ve Göztepe maçlarını çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Maçlarımıza iyi hazırlanarak ligi en iyi yerlerden birinde bitireceğiz.”

MAÇ SONUCU: Trabzonspor 1-1 Atiker Konyaspor | Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Trabzonspor'a konuk olan Atiker Konyaspor, 1-1'lik beraberliğin ardından ilk maçta aldığı 1-0'lık galibiyet sayesinde çeyrek finale yükseldi. İlgili Haberi Oku

“LİG MAÇINA BAMBAŞKA ÇIKACAĞIZ”

Artık bu maçı unuttuklarını ve Atiker Konyaspor ile ligde oynayacakları maçı düşüneceklerini ifade eden deneyimli teknik adam, şunları söyledi:

“Sadece hatalarımızı unutmayacağız. İlk yarı yediğimiz gol ve yaptığımız bir sürü hata var. Bizim için önemli olanları gündeme getirip konuşacağız. Lig maçına bambaşka şekilde çıkacağız. Çünkü artık önümüzde sadece lig maçları var. Konya’ya galibiyet için gideceğiz. Fenerbahçe maçına iyi şekilde çıkmak istiyorsak bu maçı iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Burak, döndüğü zaman daha iyi olacağız.”

“MUSTAFA 2-3 HAFTA OYNAYAMAZ”

Atiker Konyaspor maçının 13´üncü dakikasında sakatlanan Mustafa Akbaş’ın durumuyla ilgili de konuşan Çalımbay, “Mustafa’nın 2-3 hafta oynama şansı yok. Bir an önce sol bek almamız gerekiyor. Mas gittikten sonra bek transferini şu ana kadar bitirmek gerekiyordu ama bitiremedik. Bu bizim için üzücü. Hem oraya hem ileriye bir oyuncu almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.