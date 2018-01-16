Ricardo Quaresma’dan transfer iddialarına yanıt

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Çin'e transfer olacağı iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, son dönemde basında yer alan Çin’e transfer olacağı iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Portekizli yıldız, “Bir kez daha söylemek istiyorum. İsterseniz Türkçe’ye çeviri yapın. Benim takımım Beşiktaş ve 2018’de şampiyon olacağız” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

De uma vez por todas, para que percebam, que traduzam em turco ou no que quiserem mas que saibam perceber:O MEU CLUBE É O @besiktas E VAMOS SER CAMPEÕES EM 2018 — Ricardo Quaresma (@07RQuaresma) 16 Ocak 2018

Tolga Ciğerci: `Fenerbahçe`ye gol atmak mükemmel olur` Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, takımının Antalya kampında özel açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku