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Mustafa Denizli yeniden İran’a dönmeye hazırlanıyor!

Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli, İran takımlarından Traktor Sazi ile anlaşmaya varmak üzere olduğu öğrenildi
17:3016 Ocak 2018
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Mustafa Denizli yeniden İran’a dönmeye hazırlanıyor!

İran Ligi ekiplerinden Traktor Sazi takımı, teknik direktörlük görevine Mustafa Denizli’yi getirmek konusunda ısrarcı.

Daha önce İran’da görev yapan Mustafa Denizli’ye, bu ülkenin takımlarının ilgisi sürüyor.

Son olarak Traktor Sazi’nin 15 gün önce tecrübeli çalıştırıcıya teklif götürdüğü ancak başarılı teknik adamın bu teklifi kabul etmediği öğrenilirken, Traktor Sazi’nin Mustafa Denizli isminde ısrarcı olduğu ve yeni bir teklifle tecrübeli teknik adamın kapısını çalacağı ifade edildi.

Traktor Sazi takımı, İran Ligi’nde 21 puanla 11’inci sırada yer alırken, düşme potasıyla arasında 4 puan bulunuyor. Denizli, İran’da daha önce Persepolis takımında görev yapmıştı.

16 Ocak 2018 Galatasaray`da Hakan Balta geri döndü Galatasaray'da sezon başında Igor Tudor tarafından kadro dışı bırakılan Hakan Balta, Fatih Terim'in teknik direktör olmasının ardından affedilmişti. Tecrübeli futbolcunun lisansını çıkaran Galatasaray, sezonun ikinci yarısında Hakan Balta'dan yararlanabilecek. İlgili Haberi Oku

Etiketler
mustafa denizli Traktor sazi
Son güncelleme: 18:51 | 16.01.2018
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