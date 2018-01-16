Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Murat Hacıoğlu 38 yaşında 18’inci transferini yaptı

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Murat Hacıoğlu, Erbaaspor'a imza attı. 38 yaşındaki Murat Hacıoğlu böylece 18'inci transferini gerçekleştirmiş oldu.

Bir dönem Fenerbahçe’de de oynayan golcü futbolcu Murat Hacıoğlu, 38 yaşında 18’inci transferini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Çorum Belediyespor ile yollarını ayıran Murat Hacıoğlu, TFF 3. Lig’de mücadele eden Erbaasporile anlaştı. 2004 yılında geldiği Fenerbahçe’de bir sezon oynadıktan sonra Konyaspor’a kiralık gönderilen ve 2006 yılında bonservis bedelsiz Ankaraspor’a imza atmıştı.

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Futbola Ankaragücü altyapısında başlayan Murat Hacıoğlu, 18 transferi de bonservis bedelsiz olarak gerçekleştirdi. İşte Murat Hacıoğlu’nun sırasıyla gerçekleştirdiği transferler:

Ankaragücü

Şekerspor

Bursaspor

Diyarbakırspor

Fenerbahçe

Konyaspor

Ankaraspor

Konyaspor

Kocaelispor

Denizlispor

Kocaelispor

Altay

Rizespor

Gaziosmanpaşa

Sarıyer

Etimesgut Belediyespor

Sakaryaspor

Çorum Belediyespor

Erbaaspor

MURAT HACIOĞLU KİMDİR?

Futbola MKE Ankaragücü altyapısında başladı ve burada oynamanın avantajıyla Türkiye genç millî takımlar için erken keşfedildi. Yaşı as takım için oynama seviyesine geldiğinde as takım antrenmanlarına çıkmaya başladı ve resmî karşılaşmalarda maç kadrosuna dahil edildi. Böylelikle Ankaragücü için ilk resmî karşılaşmasına 18 Ocak 1998 tarihinde Galatasaray’a karşı oynanan Süper Lig karşılaşmasında çıktı.

Sezon sonu takımdan ayrılarak Şekerspor’la 28 Temmuz 1998 tarihinde profesyonelliğe mukavelesi imzalyarak buraya transfer oldu. Hacıoğlu 2004-2005 sezonunda Diyarbakırspor takımından Fenerbahçe’ye transfer oldu. Bu transfer Diyarbakırspor’da tepkiyle karşılandı. 2004-2005 sezonu sonunda Konyaspor’a 1 yıllığına kiralanmıştır. Forvet mevkiinde sol tarafta oynamaktadır. Fenerbahçe’deki ilk maçı, 14 Temmuz 2004’de SV Waldhof Mannheim – Fenerbahçe hazırlık maçıdır. Fenerbahçe’deki ilk resmi maçı, 6 Ağustos 2004 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe, lig maçıdır.

Futbola MKE Ankaragücü alt yapısında başlayan Murat, aynı zamanda Ankara 50.Yıl Lisesi futbol takımıyla Peru’nun Lima kentinde 1997’de düzenlenen Liseler arası turnuvda Dünya şampiyonluğu yaşamıştır. Şekerspor ve Bursaspor’da geçen 4 sezondan sonra Diyarbakırspor’a ardından Fenerbahçe’ye transfer oldu. Bir yıl sonra Konyaspor’a kiralık gitti ve tekrar Fenerbahçe’ye geri döndü ama genç yaşında yedek kulübesinde oturmak istemediğinden dolayı Ankaraspor’a transfer oldu. 2008 – 2009 döneminde Murat Hacıoğlu Kocaelispor’da top koşturmuştur. 2009-2010 transfer döneminde Denizlispor ile sözleşme imzalamıştır. 2010-11 sezonu itibarıyla Altay’da top koşturmaktadır.

Sezon sonu sözleşmesinin bitimiyle serbest kaldı ve bunun üzerine daha önce forma giydiği 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’a transfer oldu. 2012-13 sezonu öncesi sözleşmesi feshedildi ve devre arasında Gaziosmanpaşaspor’a transfer oldu.

2014-2015 sezonunda Ankara kulüplerinden Etimesgut Belediyespor’a transfer oldu. Sezon sonunda takımı ile birlikte şampiyon olarak 2. Lige yükselmeye hak kazandı.

MİLLİ TAKIM

Çeşitli yaş gruplarında 23 kez millî takımlara çağrılan Murat Hacıoğlu, 4 kez Türkiye U-17, 10 kez Türkiye U-21, 1 kez Türkiye A2 ve 4 kez de Türkiye forması olmak üzere toplam 19 kez millî formayı giymiştir