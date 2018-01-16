Mehmet Demirkol: Şenol Güneş bizi kandırdı

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demirkol, Ozan Tufan konusunda Şenol Güneş'e kızgın olduğunu söyledi.

NTVspor’daki canlı yayında günün öne çıkan gazete manşetlerini yorumlayan Mehmet Demirkol, Aykut Kocaman’ın takımda istemediği Ozan Tufan ile ilgili, ‘Bu konuda Şenol Hoca’ya kızgınım, bizi kandırdı’ ifadelerini kullandı. İşte Demirkol’un açıklamalarından satır başları…

OZAN EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞIM

”Ozan Tufan en büyük hayal kırıklarımdan biri. Bu konuda da Şenol Hoca’ya da çok kızgınım, bizi kandırdı. Aykut hoca %100 haklı. Büyük takımlar beklememeli. Futbolcunun formaya yapışması lazım. Ozan hala genç bir oyuncu hala toparlayabilir. Nereye gidecekse bir an önce toparlamalı.”

BAŞAKŞEHİR’E ŞİRKET OLARAK BAKMAK LAZIM

”Başakşehir’in bu transferleri nasıl yaptığına dair tartışmalar var. Demek ki anlatılamamış. Dünkü açıklamalar yeterli ama. ‘Biz 7 ortaklı bir şirketiz’ dediler. Muhtemelen biraz daha fazla şirketin imajına katkı içindir Arda transferi. Şirket olarak bakmak lazım Başakşehir’e. Bu açıdan Barcelona ile iş yaparak marka değerine katkı yapıyorlar. Bu işi Trabzon ya da başka takımla yapsalar başka olurdu.”

GÜMÜŞDAĞ’IN BİR SİYASİ KİMLİĞİ VAR

”Göksel Gümüşdağ’ın bir siyasi kimliği var. Belediye bağlantısı bu yüzden kuruluyor. 2014’te bir devir işlemi oldu belediyeden. Elimizdeki verileri doğru oturtmamız lazım. Belki belediyeden geldikleri için ‘Arda’yı alıyoruz’ dendiğinde parayı getiren daha fazla oluyor. ”

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‘BEYLİK LAFLAR KURMAMAK GEREKİR’

”Benim bildiğim Fatih Terim öncesi Arda ile görüşmeler bir noktaya gelmişti Galatasaray’da… Terim geldikten sonra hiçbir şey olmadı ama. Demek ki insanın şahsi menfaatleri ait oldukları camiaların menfaatlerinin önüne geçebilir. Öyle beylik laflar kurmamak gerekir! Ne konuştuğun ne anlattığın önemli değil. İş yine oynadığın topa bakıyor. ”

ARDA ŞAMPİYON YAPARSA NE OLUR?

”Arda Başakşehir ile şampiyon olur ve bu şampiyonlukta katkısı olursa işin boyutu çok farklı olur. Diyelim ki Galatasaray ile Başakşehir şampiyonluk yarışına girdi Arda’nın katkısıyla şampiyon Başakşehir oldu. Ne olur o zaman?”

ADEBAYOR GİBİ OYNATMALARI LAZIM

”Arda’yı almak büyük başarı ama Arda’yı oynatmak lazım. Arda’yı oynatamazsan başarılı olamazsın. Adebayor geldiğinde ‘olmaz’ demiştim ama oynattılar Adebayor’u. Arda’da da bunu başarmaları lazım.”

ÇİĞERİM PATLAYACAK DEMİŞTİ

”Herhalde maç kondisyonu denen şeyin içinde mental durum da var ama her ligde bu farklı oluyor. Arshavin, Arsenal’da ilk maçına çıktığında ciğerlerim patlayacak demişti. İngiltere’deki tempo o. Cenk Tosun ilk maçında 45 dakikada 90 dakika oynamış gibi olmuştur.”

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ÇOK YOLSUZLUK VAR

”UEFA denetlemesinden dolayı büyükler işlerini doğru yapmak zorundalar artık. Geride kalan takımlar biraz daha rahat ama Kulüpler Birliği’ne gidip her takım için denetleme istemesi lazım. Çünkü çok yolsuzluk var.”

LİGE EN YABANCI HOCA FATİH TERİM

”Fatih Hoca’nın kamptaki tavrı ve denemeleriyle ligdeki tercihleri tutmaz. Bunlar Fatih Hoca’da çok sık olur. Kampta bir oyuncuyla ilgilenirsin, oyuncu parlar, ‘bu oyuncu oynar’ dersin, sonra bir bakarsın gitmiş. Fatih hocanın kampları farklıdır, hoca da bu tip oyuncu durumlarını iyi bilir. Fatih Hoca ligin en başarılı hocası, 6 şampiyonluk kazanmış ama Aykut Kocaman’dan, Şenol Güneş’ten, Rıza Çalımbay’dan daha fazla düşünmesi lazım. Çünkü bunların arasında lige en yabancı olan hoca o. ”

BAŞKANIN ÇOK İŞLERİ VAR HERHALDE

”Fatih Terim diyor ki benim sol beke ihtiyacım var. Hala alınamadı. Bu aralar çok işleri var başkanın o yüzden sol bek alamıyor herhalde. ”

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TUDOR OLSA KIRMIZI KART ÇIKARDI

”Feghouli kendini kaybetmiş orda. Kendini kaybetmiş bir oyuncu ancak öyle bir hareket yapar. Ben de oynarken yapıyorum kendimden biliyorum. Ama hakem neden sarı kart verdi? Orada Tudor olsa kırmızı kart çıkardı, Fatih Terim olduğu için sarı çıktı. Terim’in böyle bir etkisi vardır hakemler üzerinde. Bazen bu hocaya karşı ters de tepebilir. Şimdi diyecekler ki vaaay ben burda bir fotoğraf çekiyorum. Hakemler Terim’in baskısını hisseder. ”