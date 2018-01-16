MAÇ SONUCU: Trabzonspor 1-1 Atiker Konyaspor | Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Trabzonspor'a konuk olan Atiker Konyaspor, 1-1'lik beraberliğin ardından ilk maçta aldığı 1-0'lık galibiyet sayesinde çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Atiker Konyaspor’u ağırlayan Trabzonspor, 1-1’lik beraberliğin ardından turnuvaya veda etti.

İlk maçı 1-0 kazanan Atiker Konyasapor, rövanş maçının 24. dakikasında Ömer Ali Şahiner’in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarısı bu skorla sona eren maçın 80. dakikasında Hugo Rodellaga skoru 1-1’e getirdi.

Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Atiker Konyaspor çeyrek finale yükselen taraf oldu.

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ÇALIMBAY´DAN İDEAL KADROYA DÖNÜŞ

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Atiker Konyaspor karşısında ideal kadrosuna yakın bir 11´i sahaya sürdü. Deplasmanda oynanan ve 1-0 kaybedilen karşılaşmada takımda daha az forma şansı bulan oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadroyu sahaya süren deneyimli teknik adam, rövanş maçına ise ilk maçtaki 11´inden farklı 4 oyuncu ile çıktı. Çalımbay, rövanş mücadelesinde Kamil Ahmet´in yerine Pereira´ya, takımdan ayrılan Mas´ın yerine Mustafa´ya, Sosa´nın yerine Yusuf´a ve Bero´nun yerine Abdülkadir´e görev verdi.

6 OYUNCU KADRODA YOK

Bordo-mavililerde 6 oyuncu ise Atiker Konyaspor mücadelesinde kadroda yer almadı. Sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Burak Yılmaz´ın yanı sıra takımdan ayrılmaları gündemde olan Volkan ve Bongonda, ayrıca genç oyuncular Abdurrahim, Hüseyin ile Arda da 21 kişilik kadroda yer almadı.

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TARAFTAR ÖZLEMİ SONA ERDİ

Sezonun ilk yarısında sahasındaki son maçını 16 Aralık 2017´de ligin 16´ncı haftasında Bursaspor´a karşı oynayan Trabzonspor, tam bir ay sonra Atiker Konyaspor maçında taraftarına kavuştu. Bordo-mavili taraftarlar da kupada çeyrek final mücadelesi veren takımlarını yalnız bırakmadı, tribünlerin önemli bölümünü doldurdu. Az sayıda misafir takım taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alarak takımlarına destek oldular.

TRABZONSPOR, KONYA´YA İKİ GÜN ÖNCE GİDECEK

Bu arada Süper Lig´in ikinci yarısına da Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçla başlayacak olan Trabzonspor, bu karşılaşma için Konya´ya iki gün önceden gidecek. Bordo-mavililer pazar günü oynanacak olan maç için cuma günü öğle saatlerinde Trabzon´dan yola çıkacak ve iki gün boyunca hava şartlarına uyum sağlamak için Konya´da hazırlıklarına devam edecek.