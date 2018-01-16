MAÇ SONUCU: İstanbulspor 0-1 Fenerbahçe | Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında İstanbulspor ile karşılaşan Fenerbahçe, Giuliano'nun frikikten attığı golle 1-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde İstanbulspor ile karşılaşan Fenerbahçe, son dakikalarda bulduğu golle 1-0 galip geldi ve çeyrek final biletini kapmayı başardı.

İlk maçı sahasında 2-0 kazanan sarı lacivertliler, Olimpiyat Stadı’nda oynanan rövanş mücadelesine yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı.

Sezon başında transfer edilen Eljif Elmas, ilk kez Fenerbahçe’nin kadrosunda yer alırken, yedeklerde başladığ maçta forma şansı bulamadı.

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Düşük tempoda oynanan maçta fazla gol pozisyonu olmazken oyuna 73. dakikada giren Brezilyalı Giuliano, 89. dakikada attığı frikik golüyle takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe 1-0 galip gelerek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Öte yandan sarı lacivertlilerin genç futrbolcusu Yiğithan Güveli, yaşadığı sakatlık nedeniyle 20. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Baki Tuncay Akkın, Ali Saygın Ögel

İSTANBULSPOR: Okan, Yalçın, Oğuzhan (Dk. 81 Onur), Wellington, Zeki, Muhammed (Dk. 76 Cajic), Kubilay, Eslem, Ali, Kojic (Dk. 76 Halil), Zafer

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neustadter, Yiğithan (Dk. 20 Skrtel), Hasan Ali, Mehmet, Oğuz, Samed, Alper, Aatif (Dk. 90 Serhat), Fernandao (Dk. 73 Giuliano)

GOL: Dk. 89 Giuliano (Fenerbahçe)

SARI KART: Onur (İstanbulspor)

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